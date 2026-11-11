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El clima en Luján: pronósticos del SMN para la misa final del Papa en Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias y chaparrones para este miércoles en Luján, donde se llevará a cabo la última misa del Papa León XIV en Argentina.

11/11/2026 | 07:47Redacción Cadena 3

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El clima en Luján: pronósticos del SMN para la misa final del Papa en Argentina

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Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- La intensa gira apostólica del papa León XIV en la Argentina llega a su fin este miércoles. Tras un recorrido que incluyó grandes convocatorias en diversas localidades, el Santo Padre realizará sus últimas actividades protocolares y litúrgicas en el país, que se desarrollarán en la cárcel de Devoto y en la Basilica de Luján, antes de continuar su viaje hacia la República del Perú.

La última celebración litúrgica del Papa en suelo argentino se llevará a cabo bajo un clima adverso. Según los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presenta inestable con temperaturas cálidas, lo que podría atraer a un gran número de fieles, a pesar de las alertas de precipitaciones.

Clima inestable y alta expectativa en Luján

Para la franja matutina, el SMN estima la posibilidad de chaparrones aislados, con una probabilidad de lluvia del 40% y una temperatura que rondará los 19 grados. Hacia la tarde, cuando se espera la llegada de los asistentes al templo, el pronóstico prevé una máxima de 26 grados, manteniendo la posibilidad de tormentas aisladas y un 40% de chance de lluvias.

Las condiciones climáticas comenzarán a mejorar por la noche, momento en que el cielo estará mayormente nublado pero sin probabilidad de lluvias, con temperaturas que descenderán a 22 grados, marcando así el cierre de la visita papal.

Lectura rápida

¿Qué evento se está llevando a cabo?
La última misa del papa León XIV en Argentina.

¿Dónde se realizará?
En la Basílica de Luján.

¿Cuándo es la misa?
El miércoles 11 de noviembre de 2026.

¿Qué dice el pronóstico del SMN?
Se esperan lluvias y chaparrones dispersos durante la jornada.

¿Cuál será la temperatura máxima?
Se prevé que alcance los 26 grados por la tarde.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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