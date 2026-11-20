Edenor aclara que aún no controla MetroGAS tras el trágico incidente en Lanús
La empresa aseguró que la compra de la participación de YPF no se ha concretado y que no gestiona ni opera MetroGAS tras la tragedia que dejó dos muertos.
FOTO: Edenor aclara que aún no controla MetroGAS tras el trágico incidente en Lanús
Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) -- Edenor aclaró que todavía no tomó el control de MetroGAS, ya que no se concretó la compra de la participación de YPF en esa compañía, tras el incidente del 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, en el que murieron dos personas.
En un comunicado fechado el 15 de noviembre, la empresa señaló que la operación por la cual YPF le transferirá su participación en MetroGAS continúa pendiente.
En ese marco, Edenor sostuvo que no participa en la administración, gestión ni operación de la distribuidora de gas natural y que esas funciones permanecen a cargo de sus actuales autoridades.
El incidente ocurrió en instalaciones de la red de distribución de gas natural de MetroGAS, según indicó el comunicado.
Edenor lamentó el fallecimiento de las dos personas, expresó sus condolencias a sus familias y manifestó su acompañamiento a los heridos.
Lectura rápida
¿Qué aclaró Edenor?
Aclaró que aún no controla MetroGAS debido a que la compra de participación de YPF no se ha concretado.
¿Cuándo ocurrió el incidente?
El incidente tuvo lugar el 13 de noviembre en Remedios de Escalada, Lanús.
¿Cuántas personas fallecieron?
Dos personas murieron a causa del incidente en las instalaciones de MetroGAS.
¿Qué dijo Edenor sobre la gestión de MetroGAS?
Señaló que no interviene en la administración ni operación de la distribuidora de gas natural.
¿Qué expresó Edenor tras el incidente?
Lamentó los fallecimientos y extendió sus condolencias a las familias de las víctimas.
[Fuente: Noticias Argentinas]