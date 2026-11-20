Una iniciativa presentada en la Legislatura de Santa Fe propone modificar el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), ampliar la cantidad de talleres habilitados, liberar las tarifas y extender de tres a cinco años el plazo para la primera inspección de los automóviles particulares nuevos. El proyecto fue impulsado por la diputada provincial y presidenta del Partido Libertario de Santa Fe, Silvia Malfesi.

La propuesta plantea derogar el Decreto N° 869/09, que desde hace más de quince años limita la prestación del servicio a 28 talleres fijos en todo el territorio provincial. El objetivo es terminar con las concesiones exclusivas y permitir que otros establecimientos mecánicos puedan realizar las revisiones y emitir certificaciones oficiales, siempre que cumplan con los requisitos técnicos exigidos.

Más talleres y precios sin tarifa fija

En diálogo con Radioinfrome3 por Cadena 3 Rosario, Malfesi sostuvo que la cantidad actual de centros de revisión dificulta el acceso al trámite en algunas localidades. “Hoy día en la provincia tenemos 28 talleres y a veces se hace bastante complicado poder cumplir con la revisación porque puede que esté a unos kilómetros de donde la persona tiene su automóvil”, explicó.

La legisladora aclaró que la iniciativa no busca eliminar los controles de seguridad vehicular. “No lo vemos mal, la verdad que es una medida preventiva que vemos bien. Es un poder de policía que tiene el Estado, no renunciar a eso, pero liberar un poco”, señaló. La intención es que más talleres puedan prestar el servicio si acreditan idoneidad y cuentan con los equipos necesarios.

Otro de los cambios previstos es dejar de establecer una tarifa única para la revisión técnica. Según explicó Malfesi, la apertura del mercado permitiría que cada prestador determine sus precios y que los usuarios puedan elegir entre distintas opciones. La diputada consideró que la competencia podría reducir los costos que actualmente afrontan los automovilistas.

Qué pasará con los autos nuevos

El proyecto también propone extender de tres a cinco años el plazo para realizar la primera RTO de los vehículos particulares cero kilómetro. Malfesi argumentó que los automóviles actuales tienen características mecánicas que permitirían ampliar ese período, siempre que tengan un uso adecuado.

Consultada sobre los fundamentos de seguridad para establecer ese plazo, la legisladora respondió: “En general, el auto, con un uso racional, un uso apropiado, puede a los cinco años hacer esa primera revisación”. También mencionó que la propuesta contempla una diferencia para los vehículos destinados al trabajo.

En ese sentido, las unidades utilizadas para transporte o distribución de mercadería tendrían que realizar la primera revisión a los dos años, debido al mayor kilometraje y desgaste que suelen registrar. La iniciativa todavía debe ser debatida en la Legislatura y, de aprobarse, requerirá establecer los mecanismos de habilitación y fiscalización de los nuevos prestadores.

Entrevista de Hernán Funes.