FOTO: Detenido el hombre que amenazó al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros

Buenos Aires, 6 de noviembre (NA) – Un hombre que amenazó a Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, fue detenido en un operativo realizado por la Policía de Córdoba.

La aprehensión tuvo lugar en el barrio Villa Boedo, donde las autoridades lograron capturar al individuo que realizó las amenazas a través de las redes sociales.

Se conoció que la amenaza fue recibida el 4 de noviembre en la cuenta oficial de la Policía de Córdoba, que incluía insultos y una fotografía con armas.

Ante la situación, se notificó de inmediato a las autoridades y la causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción especializada en Cibercrimen, liderada por Franco Pilnik.

En las últimas horas, se llevó a cabo el operativo que involucró al ministro Quinteros, al jefe de Policía, Marcelo Marín, y los subjefes Alberto Bietti, Iván Rey y Federico Cisnero.

"Amenazar a un ministro de Seguridad es también amenazar a toda la institución policial y pretender condicionar la autoridad del Estado. La respuesta es inmediata, con presencia y haciendo cumplir la ley. Ya hay una persona detenida por esa amenaza", expresó Quinteros en sus redes sociales.

Además, la cartera de seguridad provincial afirmó que "en Córdoba no hay lugar para las amenazas y se trabaja para prevenir y combatir el delito en todas sus modalidades, también en los entornos digitales, llevando adelante las investigaciones necesarias para identificar a los responsables".

El operativo no solo resultó en la captura del hombre que amenazó al ministro, sino que también culminó con la detención de 56 personas por distintos delitos y contravenciones. Durante la operación, se secuestraron 33 motos y cinco automóviles.