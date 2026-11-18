El ministro de Seguridad de Santa Fe se refirió a las intimidaciones contra el gobernador y aseguró que no se trata de un episodio aislado. También descartó cualquier relación entre esas amenazas y el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un auto.

Pablo Cococcioni sostuvo que las amenazas contra el mandatario provincial y otros integrantes del Gobierno forman parte de una situación recurrente. "Esta porque trascendió ahora no es la primera ni va a ser la última", afirmó al ser consultado sobre el episodio que tomó estado público.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese sentido, explicó que las autoridades adoptan las medidas de seguridad correspondientes y atribuyó las intimidaciones a las reacciones de sectores delictivos frente a las políticas de seguridad. "Los delincuentes en general van a postular que ellos están enojados con el gobierno, con la ley, con nosotros, y en realidad lo que causa todo esto son los delitos que ellos eligieron cometer", expresó.

Finalmente, el funcionario remarcó que las amenazas no son una novedad para la administración provincial. "Respecto de las amenazas a nosotros, al gobernador, a la comunidad en general, no escapa lo que es la lógica usual de alguno de estos personajes", señaló. Y concluyó: "Hay muchísima más de esto, te diría que es continuo desde hace tres años".

Informe de Fernando Carrafiello.