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Clausuran bar en Comodoro Rivadavia por permitir el ingreso de menores

Las autoridades constataron en reiteradas oportunidades la presencia de adolescentes dentro del pub.

17/08/2026 | 07:43Redacción Cadena 3

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Clausuran bar en Comodoro Rivadavia por permitir el ingreso de menores

FOTO: Clausuran bar en Comodoro Rivadavia por permitir el ingreso de menores

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Buenos Aires, 17 de agosto (NA) – Agentes de control e inspección de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, llevaron a cabo la clausura de un bar tras verificar, por segundo día consecutivo, la presencia de menores en el establecimiento.

El operativo se realizó en la madrugada del domingo en el pub "Irlanda", situado en la avenida Hipólito Yrigoyen al 2680, en Comodoro Rivadavia. El personal encargado de los controles nocturnos detectó que había adolescentes de entre 15 y 17 años violando la ordenanza municipal.

Como resultado de este hallazgo, y tras consultar con la fiscalía de turno, según reportó el medio ADNSur, se decidió el resguardo de los menores y su posterior entrega a un adulto responsable o tutor legal.

En cuanto al local, se dispuso su clausura preventiva por parte de inspectores de la Dirección General de Habilitaciones Comerciales del Municipio, y se levantó el acta correspondiente.

El encargado del pub recibió una notificación por infracción a la ordenanza municipal 1082/81-2-I, que prohíbe la presencia de menores en lugares donde se expenden bebidas alcohólicas.

Se informó que el bar ya había sido advertido previamente, ya que en la noche anterior también se había constatado la presencia de adolescentes en el recinto.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Comodoro Rivadavia?
Se clausuró un bar por permitir el ingreso de menores.

¿Dónde se realizó el operativo?
En el pub "Irlanda", ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen al 2680.

¿Cuántos menores fueron encontrados?
Se encontraron adolescentes de entre 15 y 17 años.

¿Qué medidas se tomaron con los menores?
Fueron resguardados y entregados a un adulto responsable.

¿Cuál fue la razón de la clausura?
Infracción a la ordenanza municipal que prohíbe la presencia de menores en locales de bebidas alcohólicas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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