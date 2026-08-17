Choque en Floresta: cuatro delincuentes y un policía resultan heridos tras persecución

Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- Cuatro delincuentes y un efectivo de la Policía de la Ciudad sufrieron heridas de diversa consideración tras un choque entre el automóvil en el que viajaban los ladrones y un patrullero, resultado de una intensa persecución en el barrio porteño de Floresta.

El incidente comenzó en Flores, donde los delincuentes intentaron llevar a cabo un robo en un edificio ubicado sobre la avenida Nazca. Los vecinos que presenciaron la situación dieron aviso al 911, lo que permitió que las autoridades actuaran rápidamente.

Al llegar al lugar, los agentes de las comisarías 10 y 11 observaron a los cuatro hombres que se subían rápidamente a un auto Peugeot 208 gris y escapaban del lugar. Esto dio lugar a un operativo cerrojo que culminó con el vehículo particular impactando de frente contra un móvil policial en el cruce de las calles Bahía Blanca y Magariños Cervantes.

Los sospechosos, de 22, 23, 30 y 31 años, abandonaron el auto y trataron de escapar a pie, pero fueron detenidos por las autoridades.

Durante el procedimiento se secuestraron el rodado, 2.200 dólares, tres celulares, dos manojos de llaves, un par de guantes de neoprene, un par de guantes de polar negro, cinco guantes de látex negros y un control con alarma.

Respecto a los antecedentes, el detenido de 22 años tiene dos causas por robo, correspondientes a 2022 y 2025; el de 30, por lesiones leves en 2021 y tenencia de arma de fuego de uso civil; y el de 31, por robos por escalamiento y en banda en 2023.

Tras el choque, los cuatro sujetos fueron trasladados al Hospital Álvarez, mientras que el efectivo policial fue llevado al Vélez Sarsfield.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, a cargo de Darío Bonnano, quien ha dispuesto la detención de los cuatro involucrados.