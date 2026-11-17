Buenos Aires, 17 noviembre (NA) – El cáncer de pulmón es una enfermedad que afecta de manera directa las células de los pulmones, provocando un crecimiento anómalo de las mismas, que poco a poco van minando y dañando los tejidos y el canal respiratorio.

En algunos casos, puede resultar asintomático, es decir, las personas no experimentan molestias, sin embargo, hay pacientes que pueden presentar algunos síntomas como tos crónica o con sangre, dificultad respiratoria, dolor en el pecho, ronquera, pérdida de apetito o bajar repentinamente de peso.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, en 2024, 10.892 personas murieron por cáncer de pulmón en Argentina, de las cuales el 62% fueron hombres y más del 80% tenía 60 años o más. Ese mismo año se registraron 12.766 nuevos diagnósticos, el 9,2% de todos los cánceres del país. Así, el cáncer de pulmón se posiciona como la principal causa de muerte por cáncer en Argentina, concentrando el 15,2% del total.

Pocas áreas de la oncología, sin embargo, atravesaron una transformación tan profunda en las últimas décadas. Gracias a los avances científicos, hoy es posible conocer mejor las características de cada tumor y definir estrategias terapéuticas más individualizadas, que pueden incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapias dirigidas e inmunoterapia, utilizadas solas, combinadas o en distintos momentos del tratamiento.

Este cambio es el resultado de décadas de investigación que permitieron comprender cada vez mejor cómo se origina y crece un tumor, qué mecanismos utiliza para desarrollarse y de qué manera puede responder a distintos tratamientos. En el marco del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, especialistas repasan algunos de los principales hitos que modificaron el abordaje de esta enfermedad y los desafíos que todavía persisten.

El cáncer de pulmón no es una única enfermedad. Entre el 80% y el 85% de los diagnósticos corresponden al cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP), mientras que el resto pertenece principalmente al cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP). Incluso dentro de estas categorías existen diferencias biológicas que pueden resultar determinantes para definir una estrategia terapéutica.

"Hace años hablábamos del cáncer de pulmón casi como una única enfermedad. Hoy sabemos que bajo ese nombre conviven tumores muy diferentes. Poder caracterizarlos mejor nos permite tomar decisiones terapéuticas cada vez más específicas para cada paciente," afirmó Yanina Verdier, Directora Asociada de Operaciones Clínicas Regionales.

Una revolución científica con aporte argentino

Parte de esta historia tiene sello argentino. En la década de 1970, el científico César Milstein, junto con George Köhler, desarrollaron la tecnología para producir anticuerpos monoclonales, un descubrimiento reconocido con el Premio Nobel de Medicina en 1984 y que posteriormente permitió desarrollar múltiples estrategias en oncología.

En paralelo, comprender mejor las alteraciones moleculares de algunos tumores abrió las puertas al desarrollo de terapias dirigidas, medicamentos diseñados para actuar sobre blancos específicos vinculados con el crecimiento y la supervivencia de las células tumorales.

La investigación también permitió avanzar en las modalidades de administración de algunos tratamientos. Mientras que durante años la vía intravenosa fue la forma habitual de administrar numerosas terapias oncológicas, actualmente algunos medicamentos cuentan también con formulaciones subcutáneas, administradas mediante una inyección debajo de la piel.

Estos avances reflejan una transformación profunda en el abordaje del cáncer de pulmón, impulsada por décadas de investigación y un conocimiento cada vez más preciso de la enfermedad.

"Uno de los grandes cambios de los últimos años es que dejamos de pensar el tratamiento como una única herramienta para empezar a hablar de estrategias. Hoy podemos combinar o secuenciar distintas alternativas de acuerdo con las características de la enfermedad y de cada paciente", señaló Verdier.

Los desafíos que persisten más allá de los avances científicos

El impacto de estos avances va más allá de la cantidad de tratamientos disponibles. También transformó las perspectivas de los pacientes, permitiendo que algunas personas con cáncer de pulmón avanzado alcancen supervivencias prolongadas.

Sin embargo, la innovación terapéutica es solo una parte de la ecuación. En sus estadios iniciales, el cáncer de pulmón puede no producir síntomas, por lo que el diagnóstico temprano sigue siendo uno de los principales desafíos. A esto se suma la necesidad de garantizar el acceso oportuno al diagnóstico, a los estudios para caracterizar cada tumor y a las distintas alternativas terapéuticas dentro de un sistema de salud heterogéneo.

Por eso, hablar de los avances en cáncer de pulmón implica mucho más que hablar de nuevos medicamentos, significa hablar de prevención, diagnóstico temprano, caracterización molecular, alternativas terapéuticas, nuevas formas de administración y calidad de vida.

Si bien la ciencia amplió las posibilidades, el desafío ahora es lograr que cada paciente acceda al diagnóstico y a la estrategia adecuada en el momento indicado.