FOTO: Buenos Aires lanza plataforma de IA para optimizar la recolección de residuos en la ciudad

Buenos Aires, 18 noviembre (NA) – La Ciudad de Buenos Aires ha implementado una plataforma con inteligencia artificial para controlar la recolección de residuos y verificar operaciones que el seguimiento satelital tradicional no permite auditar por sí solo.

El desarrollo fue impulsado por el Gobierno porteño y realizado por las empresas argentinas BS Lab S.A. y Exanet S.A., que presentaron la solución en Londres durante el ISWA World Congress 2026.

La plataforma integra cámaras instaladas en camiones recolectores, geolocalización, señales operativas de los vehículos y análisis de datos para supervisar las maniobras de recolección, identificar eventos relevantes y generar información útil para la toma de decisiones.

"El rastreo satelital dice por dónde pasó el camión, pero no si la basura fue efectivamente retirada ni cómo quedó el entorno", señaló Emiliano Díaz durante su exposición en el congreso internacional. También destacó que "la tecnología solo sirve si transforma la operación cotidiana".

Según el material difundido, el sistema se encuentra en producción en el marco del servicio de recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires, donde operan aproximadamente 500 camiones distribuidos entre seis empresas prestadoras.

La herramienta permite visualizar en tiempo real la ubicación de las unidades, consultar información histórica, incorporar señales vinculadas al accionamiento del brazo de recolección y revisar evidencia audiovisual asociada a las tareas realizadas.

Además, utiliza inteligencia artificial y visión computacional para procesar imágenes, analizar maniobras, detectar anomalías en la vía pública y transformar datos operativos en información estructurada para la fiscalización del servicio.

El proyecto prevé nuevas etapas de desarrollo orientadas a ampliar las capacidades de integración, análisis y automatización, con el objetivo de avanzar hacia mecanismos de certificación automatizada de las tareas de recolección.