Bartolacci tras reunirse con León XIV: "Vi un Papa fuerte y recuperado"
El rector de la UNR le entregó un documento sobre la situación presupuestaria y las dificultades que atraviesan las instituciones académicas y científicas argentinas.
23/10/2026 | 09:48Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Franco Bartolacci junto al Papa León.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, mantuvo un encuentro con el papa León XIV durante una audiencia general y le entregó un documento sobre la situación de las universidades públicas argentinas.
“Vi un Papa fuerte y recuperado. Amable, comprensivo y atento a la situación del país”, expresó Bartolacci tras la reunión. Además, contó que le transmitió el saludo de la comunidad universitaria, sus deseos por la salud del pontífice y la expectativa por su próxima visita a Argentina.
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El documento entregado al Papa describe las capacidades de la educación superior y del sistema científico nacional, su historia y potencial. También expone las dificultades que atraviesan las instituciones, vinculadas con la situación presupuestaria y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, según planteó el titular del CIN.
“Nuestra intención es que pueda tener mayores precisiones sobre la situación de la educación, la universidad y la ciencia en el país, previa a su llegada”, explicó Bartolacci. El rector también manifestó su expectativa de que la visita papal, prevista del 8 al 11 de noviembre, contribuya a promover el diálogo y mejorar la convivencia en Argentina.
Lectura rápida
¿Quién se reunió con el Papa?
El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del CIN, Franco Bartolacci.
¿Qué entregó Bartolacci al Papa?
Un documento sobre la situación de las universidades públicas argentinas.
¿Cómo describió Bartolacci al Papa?
Lo describió como un Papa fuerte, recuperado, amable, comprensivo y atento a la situación del país.
¿Cuándo está prevista la visita del Papa a Argentina?
Del 8 al 11 de noviembre.
¿Qué dificultades se mencionan en el documento?
Las dificultades están relacionadas con la situación presupuestaria y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.