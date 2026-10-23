Bartolacci tras reunirse con León XIV: "Vi un Papa fuerte y recuperado"

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, mantuvo un encuentro con el papa León XIV durante una audiencia general y le entregó un documento sobre la situación de las universidades públicas argentinas.

“Vi un Papa fuerte y recuperado. Amable, comprensivo y atento a la situación del país”, expresó Bartolacci tras la reunión. Además, contó que le transmitió el saludo de la comunidad universitaria, sus deseos por la salud del pontífice y la expectativa por su próxima visita a Argentina.

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El documento entregado al Papa describe las capacidades de la educación superior y del sistema científico nacional, su historia y potencial. También expone las dificultades que atraviesan las instituciones, vinculadas con la situación presupuestaria y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, según planteó el titular del CIN.

“Nuestra intención es que pueda tener mayores precisiones sobre la situación de la educación, la universidad y la ciencia en el país, previa a su llegada”, explicó Bartolacci. El rector también manifestó su expectativa de que la visita papal, prevista del 8 al 11 de noviembre, contribuya a promover el diálogo y mejorar la convivencia en Argentina.