FOTO: Artritis reumatoidea: un llamado a un control más integral en el Día Mundial de la enfermedad

Buenos Aires, 12 octubre (NA) -- La artritis reumatoidea (AR) es una enfermedad inflamatoria crónica y autoinmune que afecta principalmente las articulaciones, aunque también puede comprometer otros órganos y, sin un tratamiento adecuado, la inflamación persistente puede generar daño articular, pérdida de funcionalidad y afectar de manera significativa la calidad de vida.

Cada 12 de octubre, el Día Mundial de la Artritis representa una oportunidad para volver a poner el foco en un desafío que va más allá del diagnóstico y del inicio del tratamiento: qué significa tener la enfermedad realmente controlada, según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Durante años, gran parte de la conversación alrededor de la AR estuvo centrada en reducir el dolor, la inflamación y otros síntomas. Los avances en su conocimiento y abordaje permitieron elevar la expectativa terapéutica: hoy el objetivo no es solamente que una persona se sienta un poco mejor, sino alcanzar el mayor control posible de la enfermedad.

La remisión implica la ausencia de signos y síntomas de actividad inflamatoria significativa, mientras que las recomendaciones de tratamiento orientado a objetivos, conocidas como Treat to Target (T2T), la establecen como la principal meta terapéutica y, en personas con enfermedad de larga duración, una baja actividad puede considerarse una alternativa.

Al hablar de control de la artritis reumatoidea, evaluar únicamente si disminuyó el dolor puede ofrecer una imagen incompleta. La enfermedad involucra múltiples dimensiones: actividad inflamatoria, articulaciones dolorosas o hinchadas, capacidad funcional, fatiga, calidad de vida y posible progresión del daño articular.

"Durante mucho tiempo, mejorar algunos síntomas podía percibirse como un buen resultado. Hoy sabemos que podemos ser más ambiciosos. El objetivo es controlar la enfermedad de la manera más completa posible y, cuando las características de cada paciente lo permiten, buscar la remisión. Para eso es fundamental evaluar periódicamente la actividad de la enfermedad y mantener un diálogo abierto entre el paciente y su reumatólogo", explicó el Dr. Gustavo Citera (M.N. 67.607), médico reumatólogo y jefe de la Sección Reumatología en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica.

Persistir con dolor, inflamación, rigidez o limitaciones para realizar actividades cotidianas puede ser una señal para conversar con el especialista sobre el nivel de control de la enfermedad y los objetivos del tratamiento. Para quienes conviven con artritis reumatoidea, esa mirada también supone no acostumbrarse a las limitaciones como si fueran una consecuencia inevitable.

Mariana Cambiasso, fundadora y presidenta de ACAPER (Asociación Civil Argentina de Personas con Enfermedades Reumáticas), fue diagnosticada hace 34 años y atravesó a lo largo de su vida distintas cirugías y tratamientos y relató: "Durante muchos años, quienes vivimos con artritis reumatoidea aprendemos a adaptarnos a un montón de cosas. Pero adaptarse no debería significar conformarse. Vivir mejor también es poder recuperar actividades, hacer planes y hablar con el médico sobre qué objetivos podemos plantearnos con el tratamiento".

"Cada paciente tiene una historia y una evolución diferentes, y por eso el tratamiento debe ser individualizado. Lo importante es que tanto el médico como el paciente sepan cuál es el objetivo que están buscando y puedan evaluar juntos si se está alcanzando. Si la enfermedad continúa activa, la estrategia terapéutica debe ser reevaluada por el especialista", agregó Citera.

Los signos a tener en cuenta

Pensar en objetivos terapéuticos más ambiciosos no disminuye la importancia del diagnóstico precoz. Por el contrario, ambos conceptos forman parte de una misma lógica de abordaje: detectar la enfermedad, iniciar tratamiento y evaluar de manera periódica si se alcanza la meta propuesta.

Dolor persistente, inflamación de las articulaciones -especialmente en manos y pies-, rigidez al despertar que se prolonga en el tiempo, fatiga o dificultades para realizar actividades habituales son algunos de los signos que justifican una consulta médica.

"Para las personas que ya tienen diagnóstico hay otra conversación igualmente importante: no acostumbrarse a convivir con síntomas o limitaciones que podrían indicar que la enfermedad continúa activa, y consultar con el reumatólogo sobre cuáles son los objetivos del tratamiento. Controlar algunos síntomas puede ser solo una parte de la historia; la pregunta es si estamos viendo la imagen completa", señaló el Dr. Gustavo Rodríguez Gil (M.N. 99074), médico reumatólogo, presidente electo de la Sociedad Argentina de Reumatología.

Para Cambiasso, que logró entrar en remisión hace 14 años, el recorrido también implicó incorporar hábitos saludables, sostener la adherencia al tratamiento y encontrar nuevas formas de continuar con sus proyectos.

"La remisión es posible: no es un milagro. En mi caso fue el resultado de la adherencia al tratamiento, y también de entender que soy mucho más que un diagnóstico. La artritis forma parte de mi vida, pero no tiene por qué definir todo lo que puedo hacer y de allí nuestro lema como asociación: 'diagnóstico no es sentencia'", afirmó.

A través de ACAPER, Mariana busca que otras personas que atraviesan enfermedades reumáticas puedan encontrar acompañamiento, comunidad y nuevas formas de transitar el diagnóstico. "Apenas la fundé me despertaba pensando en todos sus miembros y, ahora, más de una vez al levantarme son ellos los que me preguntan cómo estoy yo. Ese es el tan ansiado sentido de comunidad", cuenta.

En esa línea, la asociación lanzó recientemente "No se ve, pero está ahí", una campaña de concientización en vía pública, presente en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, que busca dar visibilidad a esta enfermedad cuyos síntomas e impacto en la vida cotidiana muchas veces no resultan evidentes para los demás.

Cuando se trata de artritis reumatoidea, controlar algunos síntomas puede ser solo una parte de la historia. Mirar la imagen completa implica también preguntarse cuál es el objetivo del tratamiento y qué significa, para cada persona, alcanzar el mayor control posible de la enfermedad.