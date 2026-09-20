Apagón masivo en Buenos Aires: más de 600 mil usuarios quedaron sin luz en varios barrios

FOTO: Apagón en Buenos Aires: más de 77 mil usuarios sin luz en varios barrios

Buenos Aires, 19 de septiembre (NA) -- El sábado a la noche un apagón afectó a la Ciudad de Buenos Aires, lo que ha llevado a las autoridades a investigar las circunstancias que rodean este evento.

Los cortes de luz se han registrado en varios barrios porteños, entre ellos Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Recoleta, Flores, La Paternal, Floresta, Villa Devoto y Villa General Mitre.

Más de 600 mil usuarios quedaron sin suministro eléctrico durante la noche. La situación generó complicaciones adicionales, pero durante la noche y la madrugada se restauró el servicio en forma paulatina.

Agencia NA