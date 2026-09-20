Apagón masivo en Buenos Aires: más de 600 mil usuarios quedaron sin luz en varios barrios
La situación afectó a distintos barrios de la capital y el conurbano bonaerense. El servicio se restauró paulatinamente durante la noche y madrugada. Las autoridades investigan las causas del apagón.
FOTO: Apagón en Buenos Aires: más de 77 mil usuarios sin luz en varios barrios
Buenos Aires, 19 de septiembre (NA) -- El sábado a la noche un apagón afectó a la Ciudad de Buenos Aires, lo que ha llevado a las autoridades a investigar las circunstancias que rodean este evento.
Los cortes de luz se han registrado en varios barrios porteños, entre ellos Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Recoleta, Flores, La Paternal, Floresta, Villa Devoto y Villa General Mitre.
Más de 600 mil usuarios quedaron sin suministro eléctrico durante la noche. La situación generó complicaciones adicionales, pero durante la noche y la madrugada se restauró el servicio en forma paulatina.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Buenos Aires?
Un apagón afecta a la ciudad, dejando a más de 77 mil usuarios sin suministro eléctrico.
¿Cuántos usuarios están sin luz?
Más de 77 mil usuarios se encuentran sin suministro eléctrico, según Edesur.
¿Qué barrios están afectados?
Los cortes de luz se registran en Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Recoleta, Flores, La Paternal, Floresta, Villa Devoto y Villa General Mitre.
¿Qué están haciendo las autoridades?
Las autoridades investigan las causas del apagón y Bomberos asisten a personas atrapadas en ascensores.
¿Cómo afecta el apagón a la ciudad?
El apagón ha provocado que los semáforos no funcionen en varias zonas y que la luz regrese de manera gradual en algunos lugares.
[Fuente: Noticias Argentinas]