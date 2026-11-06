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Anticipan lluvias fuertes para la tarde y buen tiempo durante el fin de semana

La jornada tendrá una máxima de 26 grados, mientras que sábado y domingo se esperan condiciones estables y temperaturas más bajas.

06/11/2026 | 06:39Redacción Cadena 3 Rosario

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El SMN anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y una máxima de 27 grados.

FOTO: El SMN anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y una máxima de 27 grados.

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Rosario comenzó este viernes con 18 grados, cielo parcialmente soleado y una humedad del 71%. Según los datos meteorológicos, la probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas de la mañana es baja, del 3%, mientras que el viento sopla a 13 kilómetros por hora.

Para hoy se espera una jornada con lluvias fuertes, una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 14. Las condiciones cambiarán durante el fin de semana, con tiempo estable y sin precipitaciones previstas.

El sábado estará soleado, con una máxima de 20 grados y una mínima de 9. Para el domingo también se anticipa cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 23 grados.

Lectura rápida

¿Qué temperatura tuvo Rosario al inicio del viernes?
Rosario comenzó con 18 grados.

¿Cuál es la probabilidad de precipitaciones en la mañana?
La probabilidad de precipitaciones es baja, del 3%.

¿Qué se espera para la jornada de hoy?
Se espera una jornada con lluvias fuertes y una temperatura máxima de 26 grados.

¿Cómo será el clima durante el fin de semana?
El fin de semana tendrá tiempo estable y sin precipitaciones previstas.

¿Qué temperaturas se anticipan para el domingo?
Para el domingo se anticipan temperaturas que oscilarán entre 11 y 23 grados.

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