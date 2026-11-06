Anticipan lluvias fuertes para la tarde y buen tiempo durante el fin de semana

FOTO: El SMN anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y una máxima de 27 grados.

Rosario comenzó este viernes con 18 grados, cielo parcialmente soleado y una humedad del 71%. Según los datos meteorológicos, la probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas de la mañana es baja, del 3%, mientras que el viento sopla a 13 kilómetros por hora.

Para hoy se espera una jornada con lluvias fuertes, una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 14. Las condiciones cambiarán durante el fin de semana, con tiempo estable y sin precipitaciones previstas.

El sábado estará soleado, con una máxima de 20 grados y una mínima de 9. Para el domingo también se anticipa cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 23 grados.