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Protesta en un colegio de Jesús María por imágenes íntimas creadas con inteligencia artificial

Estudiantes del Colegio Sarmiento reclamaron respuestas a las autoridades tras la denuncia de que un compañero habría creado contenido pornográfico de alumnas de tercer año mediante IA. 

06/11/2026 | 06:50Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Protesta en colegio de Jesús María.

FOTO: Protesta en colegio de Jesús María.

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Alumnos y alumnas del Colegio Sarmiento de Jesús María se manifestaron este mediodía para exigir respuestas de las autoridades de la institución ante una grave denuncia: un compañero habría generado imágenes pornográficas de estudiantes de tercer año utilizando inteligencia artificial.

La protesta se desarrolló durante el cruce de los turnos mañana y tarde. En un primer momento se vivieron escenas de tensión cuando los estudiantes intentaron ingresar al establecimiento. Posteriormente lograron acceder al interior del edificio, donde continuaron con el reclamo. En el lugar hubo presencia policial.

Una de las alumnas que participó de la movilización explicó que el objetivo es acompañar a las compañeras afectadas y lograr que el colegio escuche sus planteos. “Nosotros estamos reclamando algo tan simple como que un colegio nos escuche”, señaló. Según su testimonio, las estudiantes involucradas no estarían recibiendo respuestas por parte de las autoridades.

Los estudiantes se organizaron para realizar una huelga y exigir medidas concretas. Al mismo tiempo, rechazaron versiones que los vinculaban con posibles actos de violencia contra docentes o daños al edificio escolar.

En paralelo, trascendió en ámbitos internos y en redes sociales una presunta situación de acoso vinculada al contexto escolar, que también sería objeto de investigación. Por el momento no se conocen detalles oficiales al respecto.

Informe de Eric Italia.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el Colegio Sarmiento? Alumnos y alumnas se manifestaron para exigir respuestas sobre una grave denuncia de generación de imágenes pornográficas con inteligencia artificial.

¿Quiénes participaron en la protesta? Alumnos y alumnas del Colegio Sarmiento de Jesús María se manifestaron, apoyados por una de las alumnas que explicó la situación.

¿Cuándo se llevó a cabo la manifestación? La protesta se desarrolló este mediodía durante el cruce de los turnos mañana y tarde.

¿Dónde se realizó la protesta? La manifestación tuvo lugar en el interior del Colegio Sarmiento y se vivieron escenas de tensión al intentar ingresar al establecimiento.

¿Por qué se manifestaron los estudiantes? Para exigir que el colegio escuche sus reclamos y apoye a las compañeras afectadas, ya que no estaban recibiendo respuestas de las autoridades.

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