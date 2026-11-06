Protesta en un colegio de Jesús María por imágenes íntimas creadas con inteligencia artificial

Alumnos y alumnas del Colegio Sarmiento de Jesús María se manifestaron este mediodía para exigir respuestas de las autoridades de la institución ante una grave denuncia: un compañero habría generado imágenes pornográficas de estudiantes de tercer año utilizando inteligencia artificial.

La protesta se desarrolló durante el cruce de los turnos mañana y tarde. En un primer momento se vivieron escenas de tensión cuando los estudiantes intentaron ingresar al establecimiento. Posteriormente lograron acceder al interior del edificio, donde continuaron con el reclamo. En el lugar hubo presencia policial.

Una de las alumnas que participó de la movilización explicó que el objetivo es acompañar a las compañeras afectadas y lograr que el colegio escuche sus planteos. “Nosotros estamos reclamando algo tan simple como que un colegio nos escuche”, señaló. Según su testimonio, las estudiantes involucradas no estarían recibiendo respuestas por parte de las autoridades.

Los estudiantes se organizaron para realizar una huelga y exigir medidas concretas. Al mismo tiempo, rechazaron versiones que los vinculaban con posibles actos de violencia contra docentes o daños al edificio escolar.

En paralelo, trascendió en ámbitos internos y en redes sociales una presunta situación de acoso vinculada al contexto escolar, que también sería objeto de investigación. Por el momento no se conocen detalles oficiales al respecto.

Informe de Eric Italia.