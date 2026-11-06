Joaquín Blanco: "Si queremos traer a Unidos la forma porteña de hacer política, corre riesgo"

El diputado provincial del socialismo, Joaquín Blanco, reivindicó el debate legislativo que permitió aprobar la reforma de la ley de seguridad impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro, pero advirtió sobre las tensiones internas dentro de Unidos. “Si queremos traer a Unidos la forma porteña de hacer política, si queremos traer la forma de la descalificación, Unidos corre riesgo”, sostuvo en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

El legislador calificó la sesión como una demostración de madurez política y destacó que Santa Fe se encuentra por encima de la media nacional en materia de debate parlamentario. “Yo lo viví con satisfacción y reivindicando la buena política. Estamos tan acostumbrados a que el Congreso Nacional no funcione, a todo el escándalo de la vanidad, que parece que la política argentina es más un ring que un espacio de reflexión, de acuerdos, de salir para adelante”, expresó. También vinculó ese comportamiento con el proceso de reforma constitucional de 2025.

Respecto de la iniciativa, que consiguió 37 votos afirmativos y 11 negativos y ahora deberá ser tratada por el Senado, Blanco consideró que representa un avance para sostener las políticas contra el crimen organizado. Aclaró que no se trata de un nuevo paquete de leyes, sino de modificaciones parciales a cinco normas vigentes. “Lo que votamos ayer fueron reformas parciales a leyes ya vigentes, pero fue un solo mensaje que envió el Ejecutivo, que lo trabajamos con mucha seriedad, con la Constitución del 25 en la mano”, explicó.

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En ese sentido, remarcó que la reducción de los homicidios y el combate al narcotráfico no pueden atribuirse a un solo poder del Estado. “El combate contra el crimen organizado, contra la narcocriminalidad, el descenso de los homicidios en Rosario es por el trabajo conjunto de los tres poderes del Estado”, afirmó. Y agregó: “El Ejecutivo tiene un rol fundamental, pero también el Ministerio Público de la Acusación, autónomo e independiente, y la Legislatura, que tiene que dar los instrumentos legales”.

Blanco planteó que el objetivo es convertir la política de seguridad en una política de Estado que trascienda las gestiones. “Los ministros de Seguridad pasan, los diputados pasan, las leyes quedan”, señaló durante el debate. Además, expresó su expectativa de que la discusión electoral de 2027 no vuelva a poner en cuestión los lineamientos centrales de la estrategia provincial: “Yo aspiro a que en el debate del año que viene a gobernador no estemos discutiendo sobre modelos de política de seguridad”.

Las diferencias dentro de Unidos

Sin embargo, el diputado cuestionó las declaraciones de funcionarios provinciales que habían apuntado contra el socialismo y la Cámara baja por una supuesta demora en el tratamiento de la reforma. Mencionó particularmente a Federico Angelini, funcionario del Ministerio de Seguridad, y a Cuna, integrante del equipo del gobernador. “Fueron expresiones muy agraviantes, muy desafortunadas y la verdad que muy injustas”, consideró. En su condición de secretario general del Partido Socialista, defendió la autonomía para plantear diferencias dentro de la coalición: “Tengo la libertad y la seguridad de poder plantearle al gobernador Pullaro en la cara las cosas que me parece que están bien y las que se podrían hacer mejor. Y lo hago con honestidad intelectual y con lealtad”.

Consultado sobre el futuro de Unidos, Blanco sostuvo que la continuidad del frente depende de preservar una identidad política propia y evitar las prácticas de confrontación que caracterizaron a otras coaliciones nacionales. “No hay nada más difícil en Argentina que gobernar en coaliciones políticas”, advirtió, y mencionó como ejemplos las experiencias del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. También rechazó que se reproduzcan durante la campaña de 2027 los enfrentamientos entre dirigentes del espacio: “Yo no quiero que vuelva a suceder lo que pasó, por ejemplo, entre Carolina Losada y Maximiliano Pullaro. No lo quiero para Unidos, pero tampoco para la política santafesina”.

El rechazo a un acercamiento con La Libertad Avanza

Por último, el legislador descartó cualquier afinidad política entre el socialismo y La Libertad Avanza y cuestionó un eventual acercamiento electoral. “El socialismo y La Libertad Avanza no tienen nada que ver. Pero nada que ver”, enfatizó. Según su análisis, un acuerdo con el espacio de Javier Milei sería un error para los intereses productivos de Santa Fe. “Abrazarse a La Libertad Avanza no es una suma electoral, es un error, porque destruye el modelo económico de provincias como Santa Fe”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la economía provincial depende del mercado interno, el consumo, los salarios, la industria metalmecánica y el turismo interno, sectores que consideró perjudicados por las políticas nacionales. “Para los intereses económicos y productivos de la provincia de Santa Fe, el modelo de Milei es refractario a nuestro desarrollo”, concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.