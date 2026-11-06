Impresionante vuelco: un Peugeot quedó con las cuatro ruedas hacia arriba tras un choque

Un Peugeot 207 volcó este viernes por la mañana en calle Córdoba, entre Rodríguez y Callao, en Rosario, luego de protagonizar un choque con un Ford Fiesta. El siniestro ocurrió alrededor de las 5.45 y dejó al vehículo volcado con las cuatro ruedas hacia arriba, en medio de la calzada.

El conductor del Peugeot es un joven de menos de 25 años que, según se informó, se dirigía a trabajar. Estaba consciente al momento de ser asistido, aunque presentaba golpes en uno de sus hombros y en una de sus piernas. Además, se encontraba muy conmocionado por lo ocurrido.

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En el lugar trabajaba personal de asistencia y había una ambulancia privada. Los médicos aguardaban para determinar a qué centro de salud trasladar al joven. Por el momento, no había certezas sobre las causas del choque, aunque se mencionó la posibilidad de que el conductor se hubiera desvanecido antes del impacto, una hipótesis que deberá ser investigada.

A raíz del vuelco, el tránsito permanecía reducido sobre calle Córdoba, con circulación habilitada con precaución por el carril derecho. También se pidió a los conductores que disminuyeran la velocidad y evitaran distraerse observando el operativo para prevenir nuevos accidentes.

Informe de Julián Maragliano.