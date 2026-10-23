Alertas en el AMBA: lloviznas y tormentas en siete provincias para este viernes
Se espera un viernes gris y húmedo en la Capital Federal y el conurbano, con temperaturas que alcanzarán los 20 grados y lluvias intermitentes a lo largo del día.
FOTO: Alertas en el AMBA: lloviznas y tormentas en siete provincias para este viernes
Buenos Aires, 23 de octubre (NA) – Las condiciones climáticas adversas se mantienen en el centro y diversas regiones de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha señalado que este viernes 23 de octubre se experimentará un día nublado, con alta humedad y lluvias intermitentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras se emiten alertas de nivel naranja y amarillo por fuertes tormentas que afectan a siete provincias del Litoral, Cuyo y el sur del país.
En la Capital Federal y sus alrededores, las primeras horas del día se desarrollan bajo un cielo cubierto, con lloviznas intermitentes, temperaturas alrededor de los 17°C, una humedad del 89% y visibilidad reducida. La probabilidad de lluvia en la mañana se sitúa entre el 10% y el 40%.
Durante la tarde, la temperatura alcanzará los 20°C, momento en el que el viento cambiará al sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, y aumentará la probabilidad de chaparrones. Hacia la noche, las temperaturas descenderán nuevamente a 17°C, con una baja en la probabilidad de lluvias a un 10%.
Pronóstico para el fin de semana
El SMN prevé que las condiciones húmedas persistan en el AMBA durante el fin de semana:
Sábado: el ambiente seguirá fresco e inestable, con lluvias intermitentes y temperaturas entre 14°C y 19°C.
Domingo: se anticipan lloviznas matutinas aisladas, mejorando gradualmente hacia la tarde, con temperaturas de entre 12°C y 17°C.
Alertas por temporales en el interior del país
El mapa de alertas del SMN indica la presencia de tormentas severas en amplios sectores de Misiones, Corrientes, Chaco, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.
La alerta naranja, que implica un mayor riesgo, afecta a gran parte de Neuquén y Río Negro, donde se prevén acumulaciones de hasta 50 milímetros, acompañadas de intensa actividad eléctrica, ráfagas y granizo.
Momentos críticos en la región cuyana y patagónica:
Neuquén y Río Negro: la alerta se extiende durante todo el viernes.
Mendoza: los fenómenos se concentrarán en la tarde y noche.
Chubut: tormentas esperadas principalmente a partir de la tarde.
En el noreste argentino, se emite alerta amarilla para Misiones, Corrientes y Chaco por tormentas localmente fuertes, que podrían dejar precipitaciones acumuladas de 25 a 50 milímetros.
Cronograma de advertencias para el Litoral:
Misiones y Corrientes: condiciones de alerta durante todo el viernes, extendiéndose hasta el sábado por la tarde.
Chaco: el foco de inestabilidad más severo se espera para la mañana de este viernes.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en el AMBA?
Se anticipa un viernes gris y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas que alcanzarán los 20°C.
¿Cuáles son las alertas vigentes?
Se emiten alertas de nivel naranja y amarillo por fuertes tormentas en siete provincias.
¿Qué condiciones habrá durante el fin de semana?
Se pronostica la continuidad de lluvias intermitentes y un clima fresco en el AMBA.
¿Qué provincias están bajo alerta?
Las alertas afectan a Misiones, Corrientes, Chaco, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.
¿Qué fenómeno meteorológico se espera en la Patagonia?
Se prevén tormentas severas, con acumulados de hasta 50 milímetros y posible caída de granizo.
[Fuente: Noticias Argentinas]