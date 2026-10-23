FOTO: Alertas en el AMBA: lloviznas y tormentas en siete provincias para este viernes

Buenos Aires, 23 de octubre (NA) – Las condiciones climáticas adversas se mantienen en el centro y diversas regiones de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha señalado que este viernes 23 de octubre se experimentará un día nublado, con alta humedad y lluvias intermitentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras se emiten alertas de nivel naranja y amarillo por fuertes tormentas que afectan a siete provincias del Litoral, Cuyo y el sur del país.

En la Capital Federal y sus alrededores, las primeras horas del día se desarrollan bajo un cielo cubierto, con lloviznas intermitentes, temperaturas alrededor de los 17°C, una humedad del 89% y visibilidad reducida. La probabilidad de lluvia en la mañana se sitúa entre el 10% y el 40%.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará los 20°C, momento en el que el viento cambiará al sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, y aumentará la probabilidad de chaparrones. Hacia la noche, las temperaturas descenderán nuevamente a 17°C, con una baja en la probabilidad de lluvias a un 10%.

Pronóstico para el fin de semana

El SMN prevé que las condiciones húmedas persistan en el AMBA durante el fin de semana:

Sábado: el ambiente seguirá fresco e inestable, con lluvias intermitentes y temperaturas entre 14°C y 19°C.

Domingo: se anticipan lloviznas matutinas aisladas, mejorando gradualmente hacia la tarde, con temperaturas de entre 12°C y 17°C.

Alertas por temporales en el interior del país

El mapa de alertas del SMN indica la presencia de tormentas severas en amplios sectores de Misiones, Corrientes, Chaco, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.

La alerta naranja, que implica un mayor riesgo, afecta a gran parte de Neuquén y Río Negro, donde se prevén acumulaciones de hasta 50 milímetros, acompañadas de intensa actividad eléctrica, ráfagas y granizo.

Momentos críticos en la región cuyana y patagónica:

Neuquén y Río Negro: la alerta se extiende durante todo el viernes.

Mendoza: los fenómenos se concentrarán en la tarde y noche.

Chubut: tormentas esperadas principalmente a partir de la tarde.

En el noreste argentino, se emite alerta amarilla para Misiones, Corrientes y Chaco por tormentas localmente fuertes, que podrían dejar precipitaciones acumuladas de 25 a 50 milímetros.

Cronograma de advertencias para el Litoral:

Misiones y Corrientes: condiciones de alerta durante todo el viernes, extendiéndose hasta el sábado por la tarde.

Chaco: el foco de inestabilidad más severo se espera para la mañana de este viernes.

Agencia NA