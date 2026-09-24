Barrelier no se opuso a la elevación a juicio: para Nayi, el móvil del femicidio fue sexual

FOTO: Investigan el femicidio de Agostina Vega tras el retiro de muebles de la casa de Barrelier

Claudio Barrelier, el principal imputado por el femicidio de Agostina Vega, no presentó ninguna oposición al requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscalía al vencerse los plazos procesales.

De esta manera, el acusado renuncia a presentar recursos de impugnación o apelación y se encamina de forma directa a un juicio oral y público ante un tribunal técnico con jurados populares, el cual se prevé que se desarrolle durante el primer semestre del año 2027.

El abogado querellante de la familia de la víctima, Dr. Carlos Nayi, resaltó la trascendencia de este paso procesal al señalar que el imputado se quedó sin margen para desviar el expediente.

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"Estamos hablando del dueño, del propietario del diseño criminal y la ejecución de Agustina. Este hábil constructor de mentiras no cuestionó la elevación de la causa a juicio; la prueba ha destrozado una coartada mentirosa", afirmó el letrado en diálogo con Cadena 3, tras detallar que el caso cuenta con más de diez cuerpos de expediente, 6.000 mensajes analizados, 400 informes y 40 teléfonos peritados.

Respecto al motivo que desencadenó el atroz suceso, Nayi fue contundente al precisar que las pericias tecnológicas e informáticas confirmaron la intencionalidad del agresor.

"El móvil fue exclusivamente vinculado a un ataque sexual. Barrelier estaba obsesionado por esta criatura; material vinculado a actividad sexual intensa en los últimos días y comunicaciones telefónicas de ida y vuelta permiten acreditar que ese es el único y exclusivo móvil. Seleccionó a la víctima, aprovechó la relación de confianza de ella, que lo consideraba un padrastro, y finalmente ejecutó el ataque despiadado. No hay hipótesis alternativas, han quedado totalmente descartadas", aseveró el querellante.

Paralelamente a la situación de Barrelier, los acusados de encubrimiento agravado sí interpusieron recursos de oposición que deberán ser examinados por el juez de control.

Mientras tanto, en el marco político y judicial, persiste la polémica en torno al desempeño del fiscal Iván Rodríguez, quien en un hecho previo mantuvo detenido solo 20 días a Barrelier tras un ataque similar contra otra joven que logró escapar, motivo por el cual afronta un pedido de ampliación de jury de enjuiciamiento en la Unicameral.