BASF reduce su producción en General Lagos: "La gente está trabajando con incertidumbre"

La multinacional alemana BASF reducirá de cuatro a tres los turnos de producción en su planta de General Lagos, al sur de Rosario, desde el 1° de noviembre. La medida contempla la salida de 13 trabajadores y generó preocupación en el Sindicato de Trabajadores Químicos de Rosario, que se declaró en estado de alerta y asamblea permanente ante el temor de nuevos recortes.

Rubén Caroselli, secretario general del gremio y ex trabajador de la compañía durante más de 30 años, explicó que la situación laboral se encuentra actualmente normalizada, aunque reconoció que la decisión empresarial generó incertidumbre entre los empleados. “Hoy la situación de la empresa está normalizada, en el sentido de que está produciendo y la gente está trabajando con un cierto grado de tranquilidad”, señaló en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

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Según relató, hace aproximadamente un mes la compañía comunicó a la representación gremial la necesidad de reducir personal. Entre los motivos, mencionó la caída de la producción y el incremento de los costos. “Se le achicó mucho la producción, los costos estaban demasiado altos y una empresa de este tipo, que son empresas multinacionales, compiten hasta con las mismas empresas de BASF que hay en la región”, explicó Caroselli.

El dirigente también repasó los cambios que atravesó la planta a lo largo de los años. Contó que, cuando ingresó a trabajar, la empresa tenía varios centros productivos y que esa estructura se fue reduciendo progresivamente. Hace alrededor de una década, recordó, quedaban dos unidades de producción, hasta que una de ellas fue vendida y pasó a manos de capitales mexicanos. Esa otra firma también debió reducir personal meses atrás, una situación que, según indicó, contribuyó a generar inestabilidad en el complejo industrial.

Consultado sobre la posibilidad de que el recorte se profundice, Caroselli manifestó su expectativa de que no haya nuevas reducciones y consideró que la compañía habría llegado al límite de lo que puede achicar sin comprometer el funcionamiento de la planta. “Por lo que conocemos de la empresa, yo hablo no solo como secretario general, sino como ex trabajador, creo que en el achique no se puede dar más, porque no se puede arriesgar, por ejemplo, la seguridad”, sostuvo.

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En ese sentido, el titular del sindicato remarcó que las condiciones laborales deben preservarse, especialmente en una actividad que requiere atención y cuidados específicos. “La seguridad y el salario no son negociables, no se puede negociar nada”, afirmó. Y agregó que pueden discutirse modificaciones en la organización del trabajo, siempre que no impliquen riesgos para los empleados. Para Caroselli, el escenario actual también está relacionado con “la incertidumbre que se está viviendo en la situación económica”.

Por último, el dirigente explicó que la organización de los turnos influye en las condiciones laborales y en los ingresos, ya que la planta cuenta con esquemas de dos, tres y cuatro turnos, este último con cobertura durante las 24 horas, los siete días de la semana. Mientras la empresa avanza con la reducción prevista desde noviembre, el gremio mantiene el estado de alerta y asamblea permanente frente a la preocupación por los 13 puestos de trabajo y la posibilidad de nuevas medidas.

Entrevista de Agustín Dadamio.