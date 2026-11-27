Franco Colapinto (Alpine) puso en marcha su actividad este viernes 27 de noviembre en el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigésimo segunda y penúltima fecha del calendario de la Fórmula 1.

El piloto argentino se ubicó en el puesto 12 de la primera práctica libre en el Circuito Internacional de Lusail, un trazado de 5,418 kilómetros compuesto por 16 curvas. El mejor tiempo fue para el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

En el Gran Premio de Las Vegas, Colapinto culminó en la sexta posición y sumó ocho puntos. Ese resultado le permitió cortar una racha de seis competencias sin sumar unidades, iniciada en Azerbaiyán y prolongada en Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

Cronograma

Viernes 27/11:

Práctica libre 2 a las 14

Sábado 28/11:

Práctica libre 3 a las 11:30

Clasificación a las 15

Domingo 29/11:

Carrera a las 13