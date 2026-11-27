Colapinto terminó duodécimo en la primera práctica libre del GP de Qatar
El argentino viene de tener una gran actuación en Las Vegas, donde terminó sexto y sumó ocho puntos.
FOTO: Franco Colapinto
Franco Colapinto (Alpine) puso en marcha su actividad este viernes 27 de noviembre en el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigésimo segunda y penúltima fecha del calendario de la Fórmula 1.
El piloto argentino se ubicó en el puesto 12 de la primera práctica libre en el Circuito Internacional de Lusail, un trazado de 5,418 kilómetros compuesto por 16 curvas. El mejor tiempo fue para el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).
En el Gran Premio de Las Vegas, Colapinto culminó en la sexta posición y sumó ocho puntos. Ese resultado le permitió cortar una racha de seis competencias sin sumar unidades, iniciada en Azerbaiyán y prolongada en Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.
Cronograma
Viernes 27/11:
Práctica libre 2 a las 14
Sábado 28/11:
Práctica libre 3 a las 11:30
Clasificación a las 15
Domingo 29/11:
Carrera a las 13
Lectura rápida
¿Quién es el piloto mencionado en el artículo?
El piloto mencionado es Franco Colapinto.
¿En qué evento comenzó su actividad?
Su actividad comenzó en el Gran Premio de Qatar.
¿Cuál fue su posición en la primera práctica libre?
Se ubicó en el puesto 12 de la primera práctica libre.
¿Qué resultado obtuvo en el Gran Premio de Las Vegas?
En el Gran Premio de Las Vegas, Colapinto culminó en la sexta posición y sumó ocho puntos.
¿Qué racha logró cortar con su resultado en Las Vegas?
Cortó una racha de seis competencias sin sumar unidades.
[Fuente: Noticias Argentinas]