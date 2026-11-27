Buenos Aires, 27 noviembre (NA) -- El aclamado cantautor Ricardo Montaner, reconocido por su emotiva música latina, ha presentado su nuevo álbum "Sentimiento Venezolano". Esta megaproducción promete cautivar a los aficionados a la gaita en todo el mundo.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el disco es un homenaje a su amor por Maracaibo, la ciudad venezolana donde pasó su infancia. Este álbum innovador cuenta con arreglos excepcionales y un acompañamiento musical de alta calidad, producido en colaboración con Johan Morales para el sello Montaner Legacy.

En su nueva obra, Montaner se adentra en el mundo de la gaita, un género que, aunque tiene sus raíces en el Zulia y es considerado Patrimonio Cultural de Venezuela, el artista desea que trascienda fronteras, con un proyecto que busca perdurar en el tiempo y el espacio.

El álbum incluye versiones de cinco clásicos del género: "Aquel Zuliano", una obra de Renato Aguirre dedicada a su hermano Ricardo Aguirre; "El Negrito Fullero" y "Fiesta Decembrina" de Eurípides Romero; "La Moza", un homenaje a la belleza de la mujer venezolana de Simón García; y "Sin Rencor" de Neguito Borjas.

La producción se cierra con "La Familia", una gaita inédita que Montaner presenta como regalo navideño, en colaboración con Jorge Luis Chacin y Johan Morales. Esta melodía es una celebración de los padres de Jesús de Nazaret, reflejando el amor y la calidez del hogar.

El lanzamiento del álbum coincide con un periodo exitoso para el artista, quien recientemente concluyó la primera etapa de "El Último Regreso World Tour" en el Arena de Monterrey. Esta gira, que comenzó el 21 de febrero en Buenos Aires, abarcó 60 conciertos en 52 ciudades de 20 países, recorriendo América Latina, Estados Unidos, el Caribe y Europa.

El tour tiene previsto reanudar su recorrido en 2027, con fechas confirmadas en Lima (16 de marzo), Santiago de Chile (18 de marzo), Buenos Aires (24 y 27 de marzo), Bogotá (1 de abril) y Madrid (19 de junio), entre otras ciudades.