La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo entrega oficial del trofeo correspondiente al Campeonato Regional 1985/86 al Club Atlético Belgrano. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, entregó la copa al presidente del club cordobés, Luis Fabián Artime.

La entrega del mismo se dio en el marco de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación del Fútbol Argentino en Pilar. El 20 de abril de 1986, ante un Gigante de Alberdi colmado, el equipo dirigido por Tomás Rodolfo Cuellar se consagró campeón invicto del torneo.

En esa competencia participaron 106 clubes de las 23 provincias argentinas. El club difundió la noticia a través de sus redes oficiales, destacando el valor histórico de este reconocimiento y la entrega del trofeo.

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AFA entregó a #Belgrano el trofeo del Regional ‘86 ?????? El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, hizo entrega al Club Atlético #Belgrano, representado por el presidente Luis Fabián Artime, del trofeo correspondiente al Campeonato Regional de 1985/86. El 20 de abril de 1986, ante un Gigante de Alberdi colmado, el equipo dirigido por Tomás Rodolfo Cuellar se consagró campeón invicto del torneo que reunió a 106 clubes de las 23 provincias argentinas, clasificando a la liguilla Pre-Libertadores y convirtiéndose en el primer cordobés en conquistar un título nacional de #AFA. Leé la nota: https://t.co/J4WvAPOm6M — Belgrano (@Belgrano) November 26, 2026

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Belgrano estuvo invicto durante doce partidos, con nueve triunfos y tres empates en ese torneo y se convirtió en el primer club de Córdoba en conquistar un título oficial organizado por AFA; clasificó a la Liguilla Pre-Libertadores 1986.

Organizado por la AFA a través del Consejo Federal, fue concebido como un certamen paralelo al campeonato de Primera División, destinado a los clubes indirectamente afiliados.

Bajo la conducción técnica de Tomás Rodolfo Cuellar, aquel Belgrano supo conjugar el talento de futbolistas surgidos de sus divisiones inferiores con la experiencia y jerarquía de jugadores que dejaron una profunda huella en nuestra institución.

Entre los integrantes del plantel campeón estuvieron Juan Manuel Ramos, Julio Constantin, Javier Novarini, Osvaldo Cortez, Alejandro Chiera, Fabián Zucchini, Sergio Céliz, Juan Carlos Reyna, Raúl Moreno, Juan José López, José Luis Villarreal, Germán Martellotto, Abel Darío Blasón, Luis Scatolaro, Julio César Villagra, Pablo Kratina, Ariel Ramonda y Edgardo Parmigiani.

Gustavo Lorenzo, Director General de AFA, dio detalles de la distinción: "Luego de revisar los registros y nuestros antecedentes, surge que en esa oportunidad no se le entregó la premiación correspondiente al título obtenido. Por ello, aprovechando esta ocasión que reúne a la familia del fútbol argentino, de la mano del Presidente Claudio Tapia, se cumple en entregar al Club Atlético Belgrano en la persona de su Presidente, Luis Fabián Artime, la copa del campeón del Torneo Regional 1985-1986 para que la misma sea merecidamente exhibida en las vitrinas del club".