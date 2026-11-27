Cáritas Córdoba lanzó su Colecta de Navidad 2026 bajo el lema “¡Abramos la mesa para todos!”
La campaña invita a multiplicar la solidaridad. Durante 2026, los programas de la institución asistieron a 20.000 familias en todo el territorio de la Arquidiócesis. La jornada principal de recaudación será el 5 y 6 de diciembre.
27/11/2026 | 16:26Redacción Cadena 3
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Inspirada en el mensaje que dejó la visita del papa León XIV a nuestra tierra, Cáritas Córdoba lanzó su tradicional Colecta de Navidad 2026 bajo el lema “¡Abramos la mesa para todos!”, una convocatoria a toda la comunidad para renovar el compromiso solidario y trabajar para que nadie quede excluido de la mesa de la vida, la dignidad y la promoción humana.
Como cada año, la iniciativa busca reunir fondos para sostener y fortalecer los proyectos sociales que Cáritas desarrolla en más de 15 áreas de trabajo, entre ellas educación, alimentación, primera infancia, deportes, empleo, economía solidaria, adicciones y reinserción social.
A lo largo de 2026, estos programas brindaron asistencia y acompañamiento a 20.000 familias en todo el territorio de la Arquidiócesis de Córdoba, atendiendo distintas realidades y necesidades sociales.
El aporte de la comunidad resulta fundamental para garantizar la continuidad de estas acciones. En la edición 2025, la Colecta de Navidad alcanzó una recaudación de $22.300.532, fondos que permitieron financiar y sostener el trabajo de las distintas áreas de la institución.
¿Cómo colaborar con la Colecta de Navidad?
La jornada principal de recaudación se realizará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en las distintas parroquias de la provincia. Sin embargo, la campaña de difusión y convocatoria solidaria continuará durante todo el mes de diciembre.
Quienes deseen sumarse podrán realizar sus donaciones a través de las siguientes modalidades:
Presencial: acercando la colaboración a las parroquias de la Arquidiócesis durante el sábado 5 y domingo 6 de diciembre.
Por transferencia bancaria: a través del Banco Macro, utilizando el alias CARITAS.CORDOBA.
Online: ingresando a caritascordoba.org.ar/colaborar.
Además, los materiales gráficos y el spot oficial de la campaña se encuentran disponibles para acompañar la difusión de esta iniciativa.
Desde Cáritas Córdoba invitan a toda la sociedad a ser parte de esta propuesta y a transformar la solidaridad en oportunidades concretas para quienes más lo necesitan.
Esta Navidad, hagamos lugar para todos. ¡Abramos la mesa!
Lectura rápida
¿Qué es la Colecta de Navidad 2026? Es una iniciativa de Cáritas Córdoba para reunir fondos y apoyar proyectos sociales.
¿Quién la organiza? Cáritas Córdoba es la institución encargada de llevar a cabo esta colecta.
¿Cuándo se realizará la jornada principal? El sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026.
¿Dónde se puede colaborar? En las parroquias de la Arquidiócesis de Córdoba y a través de modalidades online y bancarias.
¿Por qué es importante la colecta? Para garantizar la continuidad de los programas sociales que asisten a 20.000 familias en la región.