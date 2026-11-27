FOTO: Cáritas Córdoba lanzó su Colecta de Navidad 2026 bajo el lema “¡Abramos la mesa para todos!”

Inspirada en el mensaje que dejó la visita del papa León XIV a nuestra tierra, Cáritas Córdoba lanzó su tradicional Colecta de Navidad 2026 bajo el lema “¡Abramos la mesa para todos!”, una convocatoria a toda la comunidad para renovar el compromiso solidario y trabajar para que nadie quede excluido de la mesa de la vida, la dignidad y la promoción humana.

Como cada año, la iniciativa busca reunir fondos para sostener y fortalecer los proyectos sociales que Cáritas desarrolla en más de 15 áreas de trabajo, entre ellas educación, alimentación, primera infancia, deportes, empleo, economía solidaria, adicciones y reinserción social.

A lo largo de 2026, estos programas brindaron asistencia y acompañamiento a 20.000 familias en todo el territorio de la Arquidiócesis de Córdoba, atendiendo distintas realidades y necesidades sociales.

El aporte de la comunidad resulta fundamental para garantizar la continuidad de estas acciones. En la edición 2025, la Colecta de Navidad alcanzó una recaudación de $22.300.532, fondos que permitieron financiar y sostener el trabajo de las distintas áreas de la institución.

¿Cómo colaborar con la Colecta de Navidad?

La jornada principal de recaudación se realizará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en las distintas parroquias de la provincia. Sin embargo, la campaña de difusión y convocatoria solidaria continuará durante todo el mes de diciembre.

Quienes deseen sumarse podrán realizar sus donaciones a través de las siguientes modalidades:

Presencial: acercando la colaboración a las parroquias de la Arquidiócesis durante el sábado 5 y domingo 6 de diciembre.

Por transferencia bancaria: a través del Banco Macro, utilizando el alias CARITAS.CORDOBA.

Online: ingresando a caritascordoba.org.ar/colaborar.

Además, los materiales gráficos y el spot oficial de la campaña se encuentran disponibles para acompañar la difusión de esta iniciativa.

Desde Cáritas Córdoba invitan a toda la sociedad a ser parte de esta propuesta y a transformar la solidaridad en oportunidades concretas para quienes más lo necesitan.

Esta Navidad, hagamos lugar para todos. ¡Abramos la mesa!