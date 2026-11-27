Siete chatarrerías de la ciudad de Santa Fe fueron clausuradas en el marco de una serie de operativos destinados a combatir la comercialización ilegal de metales, autopartes y otros elementos de dudosa procedencia. Los controles apuntan a detectar irregularidades en los establecimientos y avanzar sobre los circuitos de compra que, según las autoridades, alimentan los robos en distintos sectores de la capital provincial.

En diálogo con Cadena 3, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, explicó que el objetivo central de las inspecciones es controlar el origen de los materiales que ingresan a estos comercios y evitar que se conviertan en puntos de recepción de objetos robados.

"Se está controlando que quien se dedique a la comercialización de estos elementos no compre los robados", sostuvo el funcionario, quien remarcó que el Estado avanzará con sanciones ante cualquier irregularidad detectada. "El mensaje es claro: si se les pasa en lo que compran y compran lo robado, los vamos a inspeccionar, los vamos a clausurar y vamos a abrir las causas penales que haya que abrir", advirtió.

Figueroa Escauriza hizo hincapié en la responsabilidad de los comerciantes dentro de la cadena delictiva y planteó que la demanda de materiales sustraídos constituye un incentivo para quienes se dedican a cometer robos. "Si no hay quien compra los robados, no hay quien roba", afirmó, al vincular el crecimiento de estos delitos con la existencia de un mercado dispuesto a recibir y comercializar los elementos obtenidos ilegalmente.

En ese sentido, señaló que existen determinados materiales cuya procedencia debería despertar sospechas entre los responsables de estos establecimientos, ya que no forman parte de los productos que habitualmente se comercializan de manera legal. "Hay ciertos elementos que, por su esencia, ya se sabe que no están en la comercialización. No hay nadie que los venda en el día a día", explicó.

El funcionario también dirigió un mensaje a los propietarios de chatarrerías y comercios del rubro para que extremen los controles sobre los productos que adquieren y eviten incorporar mercadería de origen ilícito. "Que no compren los robados, que si no se compran los robados no se molesta al vecino", concluyó.

Los procedimientos se inscriben en la política provincial de fiscalización de chatarrerías, desarmaderos y comercios de autopartes, con el propósito de dificultar la circulación de materiales sustraídos y avanzar sobre los canales que permiten su comercialización. La estrategia busca intervenir no solamente sobre quienes cometen los robos, sino también sobre los establecimientos que eventualmente reciben y colocan esos elementos en el mercado.

Informe de Emiliano Guardia.