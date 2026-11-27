Rosario Central se prepara para enfrentar este domingo a Barracas Central por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará a las 17 en el Gigante de Arroyito, donde se espera una importante concurrencia de público. A pesar de las altas temperaturas previstas, el calor no aparece como un factor que pueda desalentar la presencia de los hinchas, en un momento de expectativa por el rendimiento del equipo.

En cuanto a la formación, el entrenador todavía no confirmó el equipo. Una de las incógnitas está en el arco, donde deberá resolver si continúa Jeremías Ledesma o vuelve Axel Werner. En defensa se espera el regreso de Gastón Ávila, mientras que el resto de la última línea tendría continuidad. En el mediocampo y el ataque también habría pocas modificaciones respecto de la estructura que viene utilizando.

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La expectativa es que Central presente una formación cercana a su equipo ideal, con Ángel Di María entre los titulares y la posibilidad de que comparta el frente ofensivo con Enzo Copetti. El equipo llega fortalecido por los últimos resultados y buscará avanzar a las semifinales, con la ilusión de seguir en carrera por el título.

Otro de los temas que apareció en la previa fue la designación de Pablo Dóvalo como árbitro. Si bien existe desconfianza por sus antecedentes y por el historial de Barracas Central, el análisis futbolístico marca una diferencia a favor del conjunto rosarino. La mirada está puesta en que el partido se desarrolle con normalidad y Central pueda imponer su juego para dar un nuevo paso en el campeonato.