Central busca dar otro paso hacia el título: cómo llega al cruce con Barracas
El equipo de Jorge Almirón atraviesa un buen momento futbolístico y tendría una sola incógnita en la formación titular. El encuentro se jugará este domingo a las 17 en el Gigante de Arroyito, con Pablo Dóvalo como árbitro. Transmite Estadio3 por Cadena 3 Rosario.
27/11/2026 | 09:49Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Prácticas de jugadores de Rosario Central.
Rosario Central se prepara para enfrentar este domingo a Barracas Central por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará a las 17 en el Gigante de Arroyito, donde se espera una importante concurrencia de público. A pesar de las altas temperaturas previstas, el calor no aparece como un factor que pueda desalentar la presencia de los hinchas, en un momento de expectativa por el rendimiento del equipo.
En cuanto a la formación, el entrenador todavía no confirmó el equipo. Una de las incógnitas está en el arco, donde deberá resolver si continúa Jeremías Ledesma o vuelve Axel Werner. En defensa se espera el regreso de Gastón Ávila, mientras que el resto de la última línea tendría continuidad. En el mediocampo y el ataque también habría pocas modificaciones respecto de la estructura que viene utilizando.
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Fútbol. Pablo Dóvalo dirigirá a Central ante Barracas por los cuartos de final del Clausura
El Canalla recibirá al Guapo en el Gigante de Arroyito con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del certamen. El juez ya estuvo presente en dos triunfos auriazules durante esta competencia.
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La expectativa es que Central presente una formación cercana a su equipo ideal, con Ángel Di María entre los titulares y la posibilidad de que comparta el frente ofensivo con Enzo Copetti. El equipo llega fortalecido por los últimos resultados y buscará avanzar a las semifinales, con la ilusión de seguir en carrera por el título.
Otro de los temas que apareció en la previa fue la designación de Pablo Dóvalo como árbitro. Si bien existe desconfianza por sus antecedentes y por el historial de Barracas Central, el análisis futbolístico marca una diferencia a favor del conjunto rosarino. La mirada está puesta en que el partido se desarrolle con normalidad y Central pueda imponer su juego para dar un nuevo paso en el campeonato.
Lectura rápida
¿Qué partido se disputará? Cuartos de final del Torneo Clausura 2026 entre Rosario Central y Barracas Central.
¿Quién es el árbitro designado? Pablo Dóvalo ha sido designado como árbitro para el encuentro.
¿Cuándo se jugará el partido? El partido se disputará este domingo a las 17 horas.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? En el Gigante de Arroyito, el estadio de Rosario Central.
¿Qué se espera del equipo? Se espera que Central presente una formación cercana a su equipo ideal y busque avanzar a las semifinales.