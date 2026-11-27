Buenos Aires, 27 de noviembre (NA) -- Independiente se presentará este sábado ante Vélez, en un crucial encuentro por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, donde se definirá al primer equipo que acceda a las semifinales.

Este partido, que comenzará a las 20, se disputará en el Estadio José Amalfitani y contará con la transmisión en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, además de estar disponible a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado para este encuentro es Facundo Tello, mientras que el VAR estará a cargo de Salomé Di Iorio.

Vélez se destacó en la fase de grupos, finalizando tercero en la Zona A con un total de 28 puntos. En la tabla anual, el "Fortín" culminó en la sexta posición, lo que lo obliga a consagrarse campeón para asegurar su lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores.

En los octavos de final, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto enfrentaron dificultades pero lograron avanzar al eliminar a Belgrano de Córdoba en una tanda de penales.

Por su parte, Independiente logró clasificar a los playoffs de forma sorpresiva, gracias a un triunfo agónico contra Deportivo Riestra. En los octavos de final, el "Rojo", que busca romper una racha de 24 años sin títulos locales, sorprendió al vencer 2-1 a Argentinos Juniors, uno de los equipos más regulares de la temporada.

El vencedor de este enfrentamiento se enfrentará en las semifinales al ganador del duelo entre Instituto de Córdoba y River Plate, que también jugarán el sábado a las 22.