FOTO: El siniestro vial ocurrió el jueves por la mañana en ruta 19. (Archivo)

Un joven de 25 años fue detenido en las últimas horas por orden de la Justicia de Córdoba, en el marco de la investigación por el siniestro vial ocurrido durante la madrugada del jueves en la ruta nacional 19, en el que murió un hombre.

El detenido fue identificado como Mauricio Córdoba, quien conducía un Chevrolet Corsa de color gris al momento de la colisión fatal.

De acuerdo con la información policial y judicial, el automovilista circulaba alcoholizado. El control de alcoholemia arrojó un resultado superior a 0,5.

El fiscal de Instrucción del Tercer Turno, Andrés Godoy, ordenó la detención del joven, quien quedó imputado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor.

El acusado permanece alojado en el complejo penitenciario de Bouwer, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

En tanto, la víctima fatal todavía no pudo ser identificada. Las autoridades judiciales aguardan los resultados de las pericias realizadas por la división de Huellas y Rastros para establecer su identidad.

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Informe de Gonzalo Carrasquera.