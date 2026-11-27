Detuvieron al joven que iba alcoholizado, atropelló y mató a un hombre en la ruta 19
El automovilista, de 25 años, quedó imputado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente. Permanece alojado en la cárcel de Bouwer. La víctima fatal todavía no pudo ser identificada.
27/11/2026 | 16:21Redacción Cadena 3
FOTO: El siniestro vial ocurrió el jueves por la mañana en ruta 19. (Archivo)
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Un joven de 25 años fue detenido en las últimas horas por orden de la Justicia de Córdoba, en el marco de la investigación por el siniestro vial ocurrido durante la madrugada del jueves en la ruta nacional 19, en el que murió un hombre.
El detenido fue identificado como Mauricio Córdoba, quien conducía un Chevrolet Corsa de color gris al momento de la colisión fatal.
De acuerdo con la información policial y judicial, el automovilista circulaba alcoholizado. El control de alcoholemia arrojó un resultado superior a 0,5.
El fiscal de Instrucción del Tercer Turno, Andrés Godoy, ordenó la detención del joven, quien quedó imputado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor.
El acusado permanece alojado en el complejo penitenciario de Bouwer, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.
En tanto, la víctima fatal todavía no pudo ser identificada. Las autoridades judiciales aguardan los resultados de las pericias realizadas por la división de Huellas y Rastros para establecer su identidad.
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Informe de Gonzalo Carrasquera.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido? Un joven de 25 años identificado como Mauricio Córdoba.
¿Por qué fue detenido? Por su implicación en un siniestro vial en la ruta nacional 19 donde murió un hombre.
¿Cuándo ocurrió el siniestro? Durante la madrugada del jueves.
¿Dónde está detenido? En el complejo penitenciario de Bouwer.
¿Qué le imputan? Homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor.