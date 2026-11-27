FOTO: Detuvieron a tres sospechosos por el ataque a un comerciante chino en Villa María.

La Policía de Córdoba detuvo a tres presuntos sicarios por el ataque a un comerciante de nacionalidad china que fue baleado este jueves durante la inauguración de su negocio en Villa María. La víctima, de 37 años, permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional Pasteur.

Los detenidos son dos hombres de 21 y 24 años y una mujer de 22, todos oriundos de la provincia de Buenos Aires. Fueron interceptados en la Terminal de Ómnibus de Bell Ville cuando se disponían a viajar hacia esa provincia.

El ataque ocurrió durante la mañana del jueves en One Shopping, un comercio dedicado a la venta de artículos de regalería y decoración navideña, ubicado sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 250.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, dos sospechosos llegaron al establecimiento a bordo de una motocicleta. Uno de ellos ingresó al local y disparó directamente contra uno de sus propietarios, mientras su acompañante aguardaba en el exterior.

El comerciante recibió un disparo en el hombro izquierdo y fue trasladado al Hospital Pasteur, donde permanece internado.

Aunque los primeros testimonios de clientes apuntaban a un intento de asalto, la fiscal Juliana Companys descartó esa hipótesis debido a que los agresores no sustrajeron dinero ni mercadería.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La principal hipótesis de la investigación es que el ataque estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas, aunque los motivos todavía no fueron esclarecidos.

Como parte de las tareas investigativas, la Policía localizó la motocicleta presuntamente utilizada en el ataque. Además, durante el procedimiento se secuestraron una pistola calibre .380, tres teléfonos celulares y prendas de vestir.

Los tres detenidos fueron imputados como presuntos autores de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y quedaron a disposición de la Fiscalía de Fuero Múltiple N.º 2, a cargo de Companys.

En paralelo, la Fiscalía aguardaba la intervención de un intérprete de chino mandarín para tomarle declaración al otro propietario del comercio, quien no habla español con fluidez.

El despliegue policial fue supervisado por el jefe de la fuerza provincial, Marcelo Marín, acompañado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-