FOTO: La Liga Cordobesa reunió a los clubes finalistas para coordinar el operativo de la final.

La final del Torneo Complementario "Santos Turza" de Primera A ya tiene su operativo definido. AMSURRBAC, ganador de la Zona B, y Lasallano, primero de la Zona A, se enfrentarán este viernes 27 de noviembre, a las 20:00 horas, en el estadio Miguel Sancho, de Racing de Córdoba, para definir al campeón del certamen. AMSURRBAC será el equipo local.

Amsurrbac, fundado en 2015 y el club más joven de la categoría, disputará su tercera final consecutiva tras consagrarse nuevamente ganador de su zona. Por su parte, Deportivo Lasallano, institución fundada en 1993, buscará coronar una destacada temporada con la obtención del título, luego de conseguir el ascenso este año y protagonizar una meritoria campaña en su regreso a Primera A.

Para ordenar los detalles del partido, la Liga Cordobesa de Fútbol llevó adelante una reunión organizativa con representantes de ambos clubes, con el objetivo de coordinar los aspectos operativos y de seguridad del encuentro decisivo. La reunión estuvo encabezada por el secretario general, Gastón Courtade, y el tesorero, Emeterio Farías. Participaron también Julio Quinteros, presidente del Colegio de Árbitros; Pascual Catrambone y Pablo Juárez, en representación de AMSURRBAC; Iván Gurdulich y Maximiliano Conti, por Deportivo Lasallano; y el comisario Mario Soria, de la Dirección de Planificación de la Policía de Córdoba.

En cuanto a las parcialidades, AMSURRBAC ocupará la tribuna Popular Sur, con ingreso por el portón 6, mientras que Deportivo Lasallano tendrá asignada la Popular Norte, con acceso por el portón 3. Las hinchadas podrán ingresar al estadio desde las 19:00 horas. Las delegaciones y el personal de prensa ingresarán por el portón 1, de modo que cada grupo tenga su propio acceso.

En la reunión también se definieron las condiciones de ingreso para las delegaciones y el público y los valores de las entradas: $20.000 la entrada general, $10.000 para jubilados y para menores con seguro, y sin cargo para los menores de 3 años.

Entre las medidas de seguridad dispuestas por la Policía, no estará permitido el ingreso al estadio con botellas, termos ni equipos de mate, ni con ningún tipo de pirotecnia, humo, bengalas y productos derivados.

Durante el encuentro se realizó además el sorteo de la cuaterna arbitral. Esteban Ceballo será el árbitro principal, y lo acompañarán Lucas Coltro como asistente 1 y Leandro Galarza como asistente 2, mientras que Fabricio Monjes actuará como cuarto árbitro.

Finalizado el partido, se realizará la entrega del trofeo al equipo campeón. Además, la definición incorpora el trofeo al mejor jugador del partido y el trofeo al goleador del Torneo Complementario, dos reconocimientos individuales que se suman a la ceremonia de premiación.

La Liga Cordobesa de Fútbol continúa trabajando de manera articulada con los clubes y las autoridades para garantizar la organización y el normal desarrollo de una nueva final del fútbol cordobés.