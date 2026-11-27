Balearon a un comerciante en Villa María e investigan un posible ajuste de cuentas
La víctima tiene 38 años y es de origen chino. Fue atacada durante la apertura de un negocio de regalería y artículos navideños. Los investigadores descartaron el robo como posible móvil de la agresión.
27/11/2026 | 16:13Redacción Cadena 3
FOTO: Balearon a un comerciante durante la inauguración de su local en Villa María.
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Un comerciante de 38 años fue baleado durante la inauguración de su negocio en Villa María. El episodio ocurrió en One Shopping, un local dedicado a la venta de artículos de regalería y decoración navideña, ubicado sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 250.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, dos sospechosos llegaron al establecimiento a bordo de una motocicleta. Uno de ellos ingresó al comercio y disparó contra uno de sus propietarios, mientras su acompañante esperaba en el exterior.
La víctima, de origen chino, sufrió una herida de arma de fuego en la zona del omóplato. Tras recibir asistencia médica, fue trasladada al Hospital Regional Pasteur, donde permanece internada.
Aunque los primeros testimonios de clientes indicaban que podría haberse tratado de un intento de asalto, la fiscal Juliana Companys descartó esa posibilidad, dado que los agresores no sustrajeron dinero ni mercadería.
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Los sospechosos fueron capturados cuando se disponían a viajar hacia Buenos Aires. La Policía secuestró un arma de fuego, tres celulares y prendas de vestir. Investigan un posible ajuste de cuentas.
/Fin Código Embebido/
La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el ataque estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas, aunque los motivos todavía no fueron esclarecidos.
Los sospechosos abandonaron la motocicleta a pocas cuadras del establecimiento. Los investigadores cuentan con la patente del vehículo y trabajan para identificar a los autores del ataque.
En paralelo, la Fiscalía aguardaba la intervención de un intérprete de chino mandarín para recibir el testimonio del otro propietario del comercio, quien no habla español con fluidez.
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Informe de Fernando Rasso.
Lectura rápida
¿Quién es la víctima del ataque? La víctima es un comerciante de 38 años de origen chino.
¿Qué ocurrió durante la inauguración del negocio? Un comerciante fue baleado durante la inauguración de su negocio en Villa María.
¿Qué investiga la fiscal? La fiscal Juliana Companys investiga si el ataque estuvo vinculado con un posible ajuste de cuentas.
¿Dónde ocurrió el ataque? El ataque ocurrió en One Shopping, ubicado sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 250.
¿Qué indican los testimonios iniciales? Los testimonios iniciales indicaban que podría haberse tratado de un intento de asalto, pero fue descartado por la fiscal.