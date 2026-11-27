FOTO: Balearon a un comerciante durante la inauguración de su local en Villa María.

Un comerciante de 38 años fue baleado durante la inauguración de su negocio en Villa María. El episodio ocurrió en One Shopping, un local dedicado a la venta de artículos de regalería y decoración navideña, ubicado sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 250.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, dos sospechosos llegaron al establecimiento a bordo de una motocicleta. Uno de ellos ingresó al comercio y disparó contra uno de sus propietarios, mientras su acompañante esperaba en el exterior.

La víctima, de origen chino, sufrió una herida de arma de fuego en la zona del omóplato. Tras recibir asistencia médica, fue trasladada al Hospital Regional Pasteur, donde permanece internada.

Aunque los primeros testimonios de clientes indicaban que podría haberse tratado de un intento de asalto, la fiscal Juliana Companys descartó esa posibilidad, dado que los agresores no sustrajeron dinero ni mercadería.

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La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el ataque estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas, aunque los motivos todavía no fueron esclarecidos.

Los sospechosos abandonaron la motocicleta a pocas cuadras del establecimiento. Los investigadores cuentan con la patente del vehículo y trabajan para identificar a los autores del ataque.

En paralelo, la Fiscalía aguardaba la intervención de un intérprete de chino mandarín para recibir el testimonio del otro propietario del comercio, quien no habla español con fluidez.

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Informe de Fernando Rasso.