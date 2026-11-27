Los diez clubes de la Liga Profesional que deberán revisar sus sponsors por la ley de ludopatía
La norma sancionada por el Senado prohíbe que las casas de apuestas patrocinen equipos y eventos deportivos.
27/11/2026 | 16:54Redacción Cadena 3
FOTO: La nueva ley y su efecto en el fútbol argentino
La sanción de la ley de prevención de la ludopatía por parte del Senado tendrá un impacto económico en el fútbol argentino, donde diez clubes de la Liga Profesional mantienen acuerdos comerciales con empresas de apuestas deportivas y casinos online.
La normativa prohíbe que estas compañías patrocinen instituciones, deportistas, estadios y eventos deportivos. El Gobierno tendrá un plazo de hasta 120 días para reglamentar su aplicación y determinar qué sucederá con los contratos vigentes.
Los diez clubes de Primera División que actualmente tienen auspiciantes del sector en sus camisetas son:
-Boca Juniors: Betsson.
-River Plate: Betano.
-Racing: Betsson.
-Independiente: SportsBet.
-San Lorenzo: Casino Buenos Aires.
-Rosario Central: City Center.
-Newell's Old Boys: City Center.
-Independiente Rivadavia: SportsBet.
-Huracán: Mr. Bet.
-Argentinos Juniors: Mr. Bet.
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Entre los contratos más importantes se encuentra el de Boca, que percibe entre 7 y 8 millones de dólares anuales de Betsson, con un vínculo comercial que se extiende hasta finales de 2028.
River, en tanto, recibe cerca de 6 millones de dólares de Betano, compañía que reemplazó a Codere como auspiciante. Racing obtiene alrededor de 2 millones de dólares por temporada gracias a su acuerdo con Betsson.
Por su parte, San Lorenzo firmó un contrato con Casino Buenos Aires por 800.000 dólares durante diez meses, una cifra que triplicó los ingresos provenientes de su anterior patrocinador, según informó la propia institución.
En conjunto, los acuerdos de las empresas del sector con los clubes de Primera División representan un monto estimado de al menos 20 millones de dólares. Las plataformas de apuestas suelen ofrecer contratos que duplican o triplican los valores de los patrocinadores tradicionales.
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Las restricciones también alcanzarán a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que tiene a BetWarrior como patrocinador de las selecciones nacionales, la Copa Argentina y la Primera Nacional. La Liga Profesional, por su parte, cuenta con bplay como casa de apuestas oficial.
La prohibición se extenderá a la publicidad en estadios, transmisiones deportivas, medios de comunicación y redes sociales. También impedirá que futbolistas, entrenadores, exjugadores, árbitros, periodistas e influencers promocionen estas plataformas.
Las instituciones deberán aguardar la reglamentación de la ley para conocer los plazos y las condiciones bajo las cuales se aplicarán las restricciones a los contratos ya firmados.
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Lectura rápida
¿Qué ley fue sancionada y qué prohíbe? La ley de prevención de la ludopatía prohíbe a casas de apuestas y casinos online patrocinar clubes, deportistas, estadios y eventos deportivos.
¿Quién sancionó la ley? La ley fue sancionada por el Senado.
¿Cuánto tiempo tiene el Gobierno para reglamentar la ley? El Gobierno tiene un plazo de hasta 120 días para reglamentar su aplicación.
¿Qué clubes están afectados por la ley? Los clubes afectados son: Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Rosario Central, Newell's, Independiente Rivadavia, Huracán y Argentinos Juniors.
¿Qué impacto tendrá la ley en los ingresos? La pérdida de ingresos podría ser significativa, ya que las empresas de apuestas suelen ofrecer cifras que duplican o triplican las de los auspiciantes tradicionales.