Ya se encuentran disponibles las entradas para el inicio de la FIH Pro League 2026-27, que se disputará del 8 al 13 de diciembre en el Estadio Provincial Soledad García, ubicado en el Polo Deportivo Kempes de Córdoba.

Será la primera presentación oficial en el país de Las Leonas y Los Leones tras consagrarse campeonas del mundo y medallistas de bronce mundialistas, respectivamente. Además, esta temporada del certamen es clave en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028: el seleccionado que se consagre campeón obtendrá la clasificación directa a la cita olímpica (y si el ganador de la edición anterior repite el título, el boleto será para el subcampeón). Por eso, cada punto en juego en Córdoba resulta fundamental.

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Fixture de Argentina en Córdoba

• Miércoles 9 de diciembre

19:00 hs: Los Leones vs. Francia

21:30 hs: Las Leonas vs. China

• Jueves 10 de diciembre

19:00 hs: Los Leones vs. Gran Bretaña

21:30 hs: Las Leonas vs. Gran Bretaña

• Sábado 12 de diciembre

19:00 hs: Los Leones vs. Francia

21:30 hs: Las Leonas vs. China

• Domingo 13 de diciembre

19:00 hs: Los Leones vs. Gran Bretaña

21:30 hs: Las Leonas vs. Gran Bretaña

Las entradas se venden exclusivamente de forma online a través de Ticketek. Cada ticket corresponde a una jornada completa y habilita el ingreso a los dos partidos del día.