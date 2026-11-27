FOTO: La fundación A1000 cerró el año con un encuentro de políticos y empresarios en Buenos Aires

Buenos Aires, 27 noviembre (NA) -- En el marco del cierre del año de la fundación A1000, el legislador porteño Emmanuel Ferrario reunió a dirigentes de distintos espacios políticos, empresarios, periodistas y referentes del ámbito judicial y académico.

Así, Ferrario compartió el balance de la organización dedicada a proponer debates, ideas y soluciones a los problemas de la Ciudad de Buenos Aires.

La misma cuenta con 180 voluntarios activos, trabaja con 50 organizaciones de la sociedad civil e impulsa la construcción de 1.000 propuestas.

Entre los presentes estuvieron Horacio Rodríguez Larreta, legislador porteño y ex jefe de Gobierno, y María Eugenia Vidal, ex diputada del PRO y presidenta de la Fundación Pensar.

También asistieron Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación; Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA; y Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño.

La celebración también contó con Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad; Martín López Zavaleta, fiscal general de la Ciudad; Matías López, vicepresidente primero de la Legislatura porteña; Paola Michielotto, presidenta del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad; y Diego García Vilas, vicepresidente del Consejo de la Magistratura porteño.

Además, participaron los legisladores porteños Leandro Santoro, Claudia Neira, Manuela Thourte, Silvia Lospennato, Guadalupe Tagliaferri y Darío Nieto, entre otros.

Por otro lado, entre los referentes del periodismo, el empresariado y la sociedad civil estuvieron los periodistas Carlos Pagni y Luis Novaresio; el empresario Manuel Santos de Uribelarrea Duhau; Martín Etchevers, ejecutivo del Grupo Clarín; y el sacerdote Guillermo Marcó.