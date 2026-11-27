FOTO: Piccirillo, detenido por plantar drogas y ex de Jésica Cirio, pidió seguir la domiciliaria en un country

El accionista y actualmente detenido por plantar drogas y un arma mientras aún estaba casado con Jésica Cirio, Elías Piccirillo, ha solicitado un cambio de domicilio para continuar con su prisión domiciliaria. Argumenta que su actual departamento carece de un perímetro de seguridad adecuado, mencionando un incidente en el que un periodista le tocó el timbre.

El exfinancista busca residir en el partido bonaerense de Pilar, ya que actualmente se encuentra en su departamento de Banfield. La solicitud menciona la intención de alquilar un hogar en el barrio privado Lagoon Pilar, donde podría disfrutar de una amplia piscina similar a una laguna.

En el documento presentado para justificar el traslado, se indica que el inmueble actual en Banfield presenta una "absoluta e inestable vulnerabilidad". En este sentido, se señala que existe un problema de seguridad perimetral y edilicia, lo que lo hace susceptible a factores externos. Además, se menciona la falta de una adecuada contención perimetral.

La defensa de Piccirillo destacó un hecho ocurrido en julio pasado, cuando un periodista tocó el timbre de su departamento, lo que refuerza su argumento para solicitar el traslado. Desde su perspectiva, esta situación constituye un "agravamiento arbitrario de sus condiciones de detención".