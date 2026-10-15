La Corte Suprema de Tucumán confirmó la absolución de César Soto por el homicidio de Paulina Lebbos
La Corte Suprema de Tucumán absolvió a César Soto por el homicidio de Paulina Lebbos, destacando la falta de pruebas y aplicando el principio de indubio prorreo.
15/10/2026 | 14:58Redacción Cadena 3
FOTO: Corte Suprema absuelve a César Soto por homicidio
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Panorama Federal
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán confirmó por voto unánime la absolución de César Soto por el homicidio de Paulina Lebbos ocurrido en 2006.
El máximo tribunal provincial desestimó los planteos de nulidad e impugnaciones presentados por el fiscal de Cámara.
La Corte remarcó la falta de pruebas directas y objetivas que ubiquen a la joven en la vivienda de Soto la noche del crimen, haciendo prevalecer el principio constitucional de indubio prorreo.
A dos décadas del hecho, la sentencia agota la vía ordinaria provincial y deja al crimen de Paulina Lebbos sin autor material condenado.
Informe de Gabriel Melián
Lectura rápida
¿Qué decidió la Corte Suprema de Justicia de Tucumán? La Corte confirmó la absolución de César Soto por el homicidio de Paulina Lebbos.
¿Quiénes firmaron la decisión? La decisión fue firmada por los vocales Clavias Dar, Estela Marisarza y Wendy Casar.
¿Cuándo ocurrió el homicidio? El homicidio de Paulina Lebbos ocurrió en 2006.
¿Por qué se desestimaron los planteos del fiscal? Se desestimaron por la falta de pruebas directas y objetivas que ubiquen a la joven en la vivienda de Soto la noche del crimen.
¿Cuál es el resultado de la sentencia? La sentencia deja al crimen de Paulina Lebbos sin autor material condenado.