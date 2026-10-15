La Corte Suprema de Tucumán confirmó la absolución de César Soto por el homicidio de Paulina Lebbos

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La Corte Suprema de Justicia de Tucumán confirmó por voto unánime la absolución de César Soto por el homicidio de Paulina Lebbos ocurrido en 2006.

El máximo tribunal provincial desestimó los planteos de nulidad e impugnaciones presentados por el fiscal de Cámara.

La Corte remarcó la falta de pruebas directas y objetivas que ubiquen a la joven en la vivienda de Soto la noche del crimen, haciendo prevalecer el principio constitucional de indubio prorreo.

A dos décadas del hecho, la sentencia agota la vía ordinaria provincial y deja al crimen de Paulina Lebbos sin autor material condenado.

Informe de Gabriel Melián