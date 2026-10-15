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Familias marcharon en Santa Fe por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad

En Santa Fe, familias y organizaciones exigen prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Reclaman financiamiento y continuidad de prestaciones vitales.

15/10/2026 | 15:31Redacción Cadena 3

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  1.

    Audio. Familias marcharon en Santa Fe por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad

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Familias y organizaciones marcharon en Santa Fe exigiendo la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La concentración se realiza este jueves en la Plaza 25 de Mayo, frente a Casa de Gobierno.

Los manifestantes también reclaman por la falta de financiamiento, las demoras en los pagos y la continuidad de las prestaciones. En ese contexto, Francisco Zanotti, referente de Uendisfe, expresó: "Dijimos a nuestros legisladores nacionales que la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que tiene vencimiento ahora en diciembre de este año, es la mínima herramienta que necesitamos para garantizar el funcionamiento de un sistema que procura, no solamente el apoyo a la persona con discapacidad, sino mejorarle la calidad de vida".

Zanotti subrayó la importancia de la causa, afirmando que "entendemos que esta causa, como muchas otras que hoy también están por tratarse, son muy importantes para el país, para la sociedad, para el pueblo argentino". Asimismo, hace un llamado a la reflexión: "Estos son derechos que se están vulnerando si la prórroga no se da".

La marcha busca generar conciencia sobre la situación crítica que atraviesan las familias con personas con discapacidad y la necesidad urgente de una respuesta legislativa adecuada.

Informe de Emiliano Guardia

Lectura rápida

¿Qué se está exigiendo en la marcha? La prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

¿Quién es Francisco Zanotti? Es el referente de Uendisfe que habló sobre la situación de las personas con discapacidad.

¿Cuándo se realiza la marcha? Este jueves.

¿Dónde se lleva a cabo la concentración? En la Plaza 25 de Mayo, frente a Casa de Gobierno en Santa Fe.

¿Por qué es importante la prórroga de la ley? Es considerada la mínima herramienta necesaria para garantizar el funcionamiento del sistema de apoyo a personas con discapacidad.

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