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El paso Cristo Redentor fue habilitado 24 horas para todo tipo de vehículos y cargas

El paso Cristo Redentor está habilitado las 24 horas, aunque se recomienda precaución por lluvia y frío extremo.

15/10/2026 | 15:28Redacción Cadena 3

Perspectiva Mendoza

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La circulación por el Sistema Integrado Cristo Redentor es fluida

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    Audio. El Sistema Integrado Cristo Redentor habilitado 24 horas para todo tipo de vehículos y cargas

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El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado a las 24 horas para todo tipo de vehículos, incluyendo transporte de cargas, colectivos y autos particulares.

La circulación en ambos complejos aduaneros, argentino y chileno, es totalmente fluida. Tanto en Roquecarranza, Orcones, como en Libertadores se reporta operatividad sin demoras.

No obstante, por las lluvias, se solicita a los conductores circular con suma precaución por Ruta Nacional 7.

Además, las condiciones climáticas son críticas. Se reporta frío polar extremo a lo largo de la cordillera, con temperaturas actuales de 1 grado en Uspallata, 9 grados bajo cero en Punta de Vacas y 13 grados bajo cero en Las Cuevas, lo que provoca formación de hielo en la calzada.

Finalmente, es importante resaltar que en el sur provincial se recuerda que todavía está cerrado el paso internacional a Chile por Pehuenche Malargue.

Informe de Laura Carbonari

Lectura rápida

¿Qué se encuentra habilitado las 24 horas? El Sistema Integrado Cristo Redentor está habilitado para todo tipo de vehículos.

¿Dónde se reporta operatividad sin demoras? En los complejos aduaneros de Roquecarranza, Orcones y Libertadores.

¿Qué se recomienda a los conductores? Circular con suma precaución por la Ruta Nacional 7 debido a las lluvias.

¿Qué temperaturas se reportan en la cordillera? Se reporta frío polar extremo: 1 grado en Uspallata, 9 grados bajo cero en Punta de Vacas y 13 grados bajo cero en Las Cuevas.

¿Qué paso internacional está cerrado? El paso internacional a Chile por Pehuenche Malargue está cerrado.

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