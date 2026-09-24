Discusión vial terminó en un enfrentamiento con cinco detenidos en Salta

FOTO: Un enfrentamiento entre civiles y policías deja cinco detenidos

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El comisario Cristian Aguilera confirmó a Cadena 3 que una discusión vial terminó en un enfrentamiento y dejó cinco detenidos.

Un grupo de personas intentó agredir físicamente a un masculino. Un oficial de policía se interpuso entre los agresores y el damnificado, identificándose como personal policial.

Los individuos exhibieron armas blancas y arrojaron elementos contundentes, lo que llevó al oficial a manipular su arma reglamentaria y hacer un paro disuasivo hacia el piso.

El personal de infantería arribó al lugar y logró la detención de cuatro masculinos y una femenina.

Informe de Elisa Zamora