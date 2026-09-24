Discusión vial terminó en un enfrentamiento con cinco detenidos en Salta
Un enfrentamiento en Salta resulta en cinco personas detenidas tras una discusión vial. La policía interviene para proteger a un agredido y controlar la situación.
24/09/2026 | 16:08Redacción Cadena 3
FOTO: Un enfrentamiento entre civiles y policías deja cinco detenidos
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Audio. Discusión vial terminó en un enfrentamiento con cinco detenidos en Salta
Panorama Federal
El comisario Cristian Aguilera confirmó a Cadena 3 que una discusión vial terminó en un enfrentamiento y dejó cinco detenidos.
Un grupo de personas intentó agredir físicamente a un masculino. Un oficial de policía se interpuso entre los agresores y el damnificado, identificándose como personal policial.
Los individuos exhibieron armas blancas y arrojaron elementos contundentes, lo que llevó al oficial a manipular su arma reglamentaria y hacer un paro disuasivo hacia el piso.
El personal de infantería arribó al lugar y logró la detención de cuatro masculinos y una femenina.
Informe de Elisa Zamora
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el enfrentamiento? Una discusión vial terminó en un enfrentamiento que dejó cinco detenidos.
¿Quién confirmó los hechos? El comisario Cristian Aguilera confirmó la situación a Cadena 3.
¿Cuándo sucedió el incidente? El artículo no especifica la fecha exacta del incidente.
¿Dónde tuvo lugar el enfrentamiento? Se menciona que ocurrió en un lugar no especificado, relacionado con una discusión vial.
¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos? Un grupo intentó agredir a un masculino, un oficial intercedió, y se utilizaron armas blancas y elementos contundentes.
¿Por qué se realizaron las detenciones? Se realizaron detenciones debido a la agresión y el uso de armas por parte de los individuos.