FOTO: Violencia en el Parlamento de Armenia: enfrentamiento entre oficialistas y opositores

Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- Un intenso debate político en el Parlamento de Armenia se tornó violento este jueves, cuando legisladores de distintos sectores comenzaron a agredirse físicamente, lo que incluyó empujones, golpes e incluso el lanzamiento de una silla por parte del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Vahagn Aleksanyan.

El altercado dejó al menos dos diputados heridos y duró aproximadamente diez minutos, hasta que las autoridades decidieron interrumpir la sesión y solicitar la presencia de seguridad, según información obtenida de la Agencia Noticias Argentinas.

El conflicto se originó en medio de un debate sobre acusaciones de corrupción que involucran al gobierno de Nikol Pashinyan. Durante la discusión, el diputado oficialista Taron Chakhoyan, del partido Contrato Civil, respondió a las críticas de los opositores con acusaciones hacia figuras asociadas al expresidente Robert Kocharyan.

En este contexto, Chakhoyan dirigió sus comentarios hacia Mesrop Manukyan, miembro del bloque Armenia, y lo vinculó con el exgeneral y actual diputado Manvel Grigoryan, quien fue arrestado en 2018 tras hallazgos de suministros destinados a soldados armenios en sus propiedades.

"Quienquiera que hable de corrupción, usted fue el asistente de Manvel, el ladrón de carne enlatada", afirmó el legislador oficialista.

El lanzamiento de una silla

La situación escaló cuando varios legisladores abandonaron sus asientos y se dirigieron al frente del recinto, donde se produjeron empujones y golpes. En medio del caos, Aleksanyan lanzó una silla hacia los opositores. Según reportes de medios locales, los diputados Harutyun Mnatsakanyan y Andranik Gevorgyan resultaron heridos, uno de ellos con una hemorragia nasal.

A pesar de la gravedad de la situación, la sesión continuó sin que se decretara un receso, hasta que finalmente se convocó al personal de seguridad parlamentaria.