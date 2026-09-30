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Uruguay refuerza medidas de seguridad ante el aumento de homicidios en 2026

El ministro del Interior, Carlos Negro, informó sobre el crecimiento de homicidios en el primer semestre y las medidas implementadas para enfrentar esta problemática.

30/09/2026 | 06:30Redacción Cadena 3

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El ministro del Interior uruguayo, Carlos Negro.

FOTO: El ministro del Interior uruguayo, Carlos Negro.

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Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) — El Gobierno de Uruguay ha decidido implementar nuevas medidas en respuesta al aumento de homicidios reportado durante el primer semestre de 2026. El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que se evaluará el impacto de estas acciones al cierre del año.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad del Senado, el ministro destacó que los homicidios han registrado un incremento de más del 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

"Sobre este tema del aumento del 6% es que estamos ocupándonos de la temática. También preocupándonos, porque los aumentos en la cifra de la violencia nos preocupan y también nos ocupamos en tomar las medidas que corresponden", expresó Negro en una conferencia de prensa.

Lectura rápida

¿Qué medidas tomó Uruguay?
Se implementaron cambios institucionales, aumento del patrullaje y disposiciones en la Rendición de Cuentas.

¿Quién anunció estas medidas?
El ministro del Interior, Carlos Negro, fue el encargado de informar sobre las nuevas acciones.

¿Cuándo se evaluará el impacto de estas medidas?
Se espera evaluar el impacto al cierre de 2026.

¿Cuál fue el aumento en homicidios?
Los homicidios crecieron más del 6% en el primer semestre de 2026.

¿Qué opinó el ministro sobre la tendencia?
Carlos Negro afirmó que es necesario analizar la evolución de homicidios en periodos más amplios.

Además, destacó la implementación de nuevas normas que aumentan las penas para ciertas situaciones de porte y tráfico ilegal de armas, con el fin de facilitar la imposición de penas de prisión en casos considerados de mayor gravedad.

La seguridad pública ha sido identificada durante años como la principal preocupación de los ciudadanos uruguayos, según diversas encuestas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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