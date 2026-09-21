Tanzania investiga la muerte de 10 leones envenenados en una reserva natural protegida

FOTO: Las autoridades de Tanzania sospechan que 10 leones fueron envenenados en una reserva natural

DAR ES SALAAM, Tanzania (AP) — Las autoridades del norte de Tanzania están investigando la posible muerte por envenenamiento de 10 leones en un área de conservación que es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los leones fueron encontrados en la zona de Ndutu, dentro del Área de Conservación de Ngorongoro, el pasado viernes.

Según el grupo de conservación que supervisa esta área, los hallazgos preliminares indican que los animales podrían haber muerto tras ingerir veneno. La Autoridad del Área de Conservación de Ngorongoro comunicó que se está llevando a cabo una investigación para determinar la causa exacta de estas muertes.

Este lugar es hogar de diversas especies de fauna silvestre, incluidos leones, elefantes y rinocerontes negros, que cohabitan con pastores masái seminómadas. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica a los leones como vulnerables, y su población está en declive debido a varias amenazas, como la pérdida de hábitat, la disminución de presas y el conflicto con humanos.

Las muertes de estos leones son un indicativo preocupante de los retos que enfrenta la vida silvestre en la región. Se espera que los resultados de la investigación arrojen luz sobre las circunstancias que rodean esta tragedia.