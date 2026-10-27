Reino Unido imputó a dos hombres por delitos de seguridad nacional tras incidente en base estadounidense

FOTO: Reino Unido acusa a 2 hombres de delitos contra la seguridad nacional tras incidente en base de EEUU

LONDRES (AP) — Dos hombres fueron acusados el martes de delitos contra la seguridad nacional por el incidente del mes pasado en la RAF Fairford, una base militar operada por Estados Unidos en Inglaterra, informaron los fiscales.

Mohmed Abdulkarim, de 24 años, y Nouman Essghir, también de 24, enfrentan cargos bajo la Ley de Seguridad Nacional, según indicó el Servicio de Fiscalía de la Corona. Abdulkarim es acusado de colaborar con un servicio de inteligencia extranjero, mientras que Essghir está acusado de haber ingresado en un lugar prohibido con un propósito perjudicial para el Reino Unido.

La base ha sido utilizada en operaciones militares, incluyendo ataques contra Irán. El 27 de septiembre, decenas de residentes fueron evacuados de sus hogares cercanos a la base, mientras se desplegaban agentes de policía armados y expertos en desactivación de bombas en la zona rural.