Reino Unido imputó a dos hombres por delitos de seguridad nacional tras incidente en base estadounidense
Dos hombres enfrentan cargos por delitos contra la seguridad nacional tras un incidente en la base RAF Fairford, donde se evacuaron residentes. El hecho ocurrió en septiembre y se relaciona con la actividad militar de Estados Unidos.
FOTO: Reino Unido acusa a 2 hombres de delitos contra la seguridad nacional tras incidente en base de EEUU
LONDRES (AP) — Dos hombres fueron acusados el martes de delitos contra la seguridad nacional por el incidente del mes pasado en la RAF Fairford, una base militar operada por Estados Unidos en Inglaterra, informaron los fiscales.
Mohmed Abdulkarim, de 24 años, y Nouman Essghir, también de 24, enfrentan cargos bajo la Ley de Seguridad Nacional, según indicó el Servicio de Fiscalía de la Corona. Abdulkarim es acusado de colaborar con un servicio de inteligencia extranjero, mientras que Essghir está acusado de haber ingresado en un lugar prohibido con un propósito perjudicial para el Reino Unido.
La base ha sido utilizada en operaciones militares, incluyendo ataques contra Irán. El 27 de septiembre, decenas de residentes fueron evacuados de sus hogares cercanos a la base, mientras se desplegaban agentes de policía armados y expertos en desactivación de bombas en la zona rural.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la RAF Fairford?
Dos hombres fueron acusados de delitos contra la seguridad nacional tras un incidente en la base militar.
¿Quiénes son los acusados?
Los acusados son Mohmed Abdulkarim y Nouman Essghir, ambos de 24 años.
¿Qué cargos enfrentan?
Abdulkarim está acusado de ayudar a un servicio de inteligencia extranjero, y Essghir de ingresar en un lugar prohibido.
¿Cuándo ocurrió el incidente?
El incidente se produjo el 27 de septiembre, y la evacuación de residentes tuvo lugar ese día.
¿Cuál es la relevancia de la base RAF Fairford?
La base ha sido utilizada por Estados Unidos para operaciones militares, incluyendo ataques en Irán.
[Fuente: AP]