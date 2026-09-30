Paraguay establece récord histórico de temperatura máxima en pleno inicio de primavera

FOTO: El calor fue agobiante en algunas ciudades de Paraguay.

Buenos Aires, 30 septiembre (NA) -- Paraguay experimentó el último fin de semana una situación climática excepcional al batir récords históricos de temperatura máxima diaria en varias localidades del país, según informó la Dirección de Meteorología e Hidrología del país sudamericano y conoció la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con el informe oficial, las temperaturas máximas del día domingo oscilaron entre los 35,4 y los 43,6 grados centígrados, siendo la más alta la registrada en Mariscal Estigarribia con 43,6 grados centígrados.

Sin embargo, las localidades que alcanzaron nuevos picos fueron San Juan Bautista, que registró 36,0 grados centígrados, superando los 35,9° C del año 1958, y Encarnación, que registró 40,2° C, superando los 37,0° C del mismo año 1958.

El reporte detalla que, el domingo 27 de septiembre, un total de 13 localidades superaron sus registros históricos, algunos vigentes desde hace 68 años, como los casos de San Juan Bautista, departamento de Misiones, y Encarnación, departamento de Itapúa.

A su vez, el lunes 28, catorce localidades establecieron nuevos récords, destacándose la localidad de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, en el Chaco paraguayo, que superó una marca del año 1952, es decir, de hace 74 años.

El lunes continuó el calor

El lunes las temperaturas máximas oscilaron entre los 35,0° C y los 43,8° C, siendo la más alta la registrada nuevamente en Mariscal Estigarribia con 43,8° C, superando así su récord de temperatura máxima diaria de 43,0° C alcanzado en el año 1952.

Este registro convierte al evento en uno de los fenómenos meteorológicos más significativos de las últimas décadas en el territorio paraguayo, indica el informe de Xinhua.

Ante esta situación, la Dirección de Meteorología e Hidrología recomienda a la población en general tomar las precauciones necesarias ante las altas temperaturas, como mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición solar prolongada y extremar cuidados con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.