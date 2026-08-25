Mazloum Abdi anuncia la disolución de las FDS y su integración en el ejército sirio

Buenos Aires, 25 de agosto (NA) -- El comandante en jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazloum Abdi, anunció el martes la disolución del grupo kurdo sirio y su integración en el ejército, como resultado de un acuerdo con el Gobierno.

Esta decisión representa una victoria notable para el presidente sirio Ahmed al-Sharaa, según reportes de Euronews y la Agencia Noticias Argentinas.

Mazloum Abdi hizo este anuncio en un discurso transmitido por televisión desde el palacio presidencial de Damasco.

"Anunciamos hoy el fin de la misión de las Fuerzas Democráticas Sirias y declaramos, con plena responsabilidad, su disolución como fuerza militar independiente", afirmó.

El líder kurdo explicó que esta decisión fue tomada tras "la finalización del proceso de integración de nuestras fuerzas en las brigadas del ejército sirio".

Las FDS fueron creadas en 2015 bajo la influencia de Estados Unidos, tras la victoria de combatientes kurdos sobre el grupo Estado Islámico en Kobane, en el norte del país, buscando así un aliado confiable en la lucha contra los yihadistas.

Este grupo lideró la ofensiva contra el Estado Islámico, que fue derrotado territorialmente en Siria cuatro años más tarde.

A lo largo de los años, las FDS se consolidaron como la fuerza paramilitar mejor entrenada y organizada de Siria, sin embargo, Washington decidió prescindir de ellas en favor de nuevas autoridades afines a Estados Unidos en Damasco, luego del derrocamiento de Bashar al-Assad a finales de 2024.

En su máximo esplendor, las Fuerzas Democráticas Sirias contaban con aproximadamente 100.000 combatientes, tanto kurdos como árabes, y controlaban extensas áreas del norte y noreste de Siria, que son ricas en petróleo.