La Corte Suprema permite a Trump reanudar deportaciones de migrantes a terceros países

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado luz verde al Gobierno de Donald Trump para que reanude su política de deportar migrantes a países con los que no tienen vínculos. Esta autorización se produce en el contexto de audiencias programadas sobre esta práctica controvertida.

El Tribunal Supremo acordó suspender una orden emitida en febrero por un juez federal de distrito, que requería a las autoridades de inmigración garantizar un mayor debido proceso a los deportados antes de ser enviados a los llamados terceros países.

Esta decisión fue confirmada en gran medida por un tribunal federal de apelaciones a principios de este mes, según reportes de CBS News y Noticias Argentinas.

Los tribunales inferiores dictaminaron que los migrantes tienen derecho a ser notificados y a impugnar sus deportaciones antes de que las autoridades de inmigración intenten enviarlos a países que no son los suyos.

Sin embargo, la Administración Trump argumentó que dichas decisiones obstaculizan la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional para "expulsar eficazmente a extranjeros", incluyendo a aquellos con antecedentes penales.

La decisión de la Corte facilita que la Administración Trump continúe basándose en una política de marzo de 2025, que permite a los funcionarios enviar a los deportados a terceros países sin notificarles el destino, siempre y cuando estas naciones brinden garantías de que no perseguirán ni torturarán a los migrantes deportados.

Más de 25.000 migrantes han sido deportados a 29 países, de acuerdo a un recuento de grupos de derechos humanos publicado por France 24. La mayoría de estas deportaciones se han dirigido a México.

Esta política forma parte de una serie de medidas implementadas por el Gobierno de Donald Trump para cumplir con su promesa de deportaciones masivas. Desde su regreso al cargo en enero de 2025, el presidente ha intensificado la represión contra la inmigración, considerándola una de sus principales prioridades.

La Administración también ha utilizado deportaciones a terceros países, incluyendo destinos como Sudán del Sur, Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia y la República Centroafricana, entre otros.

James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional, celebró la decisión de la Corte e instó a las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos a que se deporten voluntariamente.

"En nuestra segunda victoria ante la Corte Suprema en menos de una semana, la política de deportación a terceros países del DHS vuelve a estar en vigor", escribió en X. "Un mal día tanto para los delincuentes ilegales como para los activistas a favor de las fronteras abiertas. Todavía estás a tiempo de conseguir 3000 dólares y un vuelo de regreso a casa", remarcó.

Los esfuerzos de la Administración Trump para deportar migrantes a terceros países son parte de una campaña migratoria más amplia impulsada por el presidente estadounidense en su segundo mandato.

El Departamento de Justicia informó a la Corte Suprema la semana pasada que, como resultado de la decisión del tribunal inferior que bloqueó las deportaciones, el Departamento de Seguridad Nacional tuvo que cancelar un vuelo a tres países con 70 migrantes, algunos de los cuales tienen antecedentes penales.