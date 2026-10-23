Justicia brasileña garantiza el voto indígena con transporte y apoyo en elecciones

FOTO: Todo listo para el balotaje en Brasil.

Buenos Aires, 23 octubre — La Justicia Federal de Brasil ha dispuesto que el Gobierno asegure el transporte gratuito, la alimentación y el apoyo lingüístico necesarios para que los electores indígenas puedan ejercer su derecho al voto en todo el país durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el próximo domingo 25 de octubre.

La decisión cautelar, emitida por la jueza federal Maria Carolina Valente do Carmo, de la 5ª Sala Federal Civil de Pará, establece un plazo de 24 horas para que las autoridades implementen las medidas pertinentes y contempla una multa diaria de un millón de reales (alrededor de 200.000 dólares) en caso de incumplimiento injustificado.

Esta resolución responde a una acción interpuesta por el Ministerio Público Federal (MPF), que reportó dificultades logísticas durante la primera vuelta electoral, celebrada el 4 de octubre, especialmente debido a la falta de transporte, combustible y personal capacitado para comunicarse en lenguas indígenas.

La orden tiene alcance nacional y prevé la provisión de transporte fluvial, terrestre o aéreo, según las necesidades de cada comunidad, así como alimentos para los desplazamientos hacia los centros de votación.

La magistrada enfatizó que las distancias y la escasez de medios de transporte pueden dificultar que las comunidades ejerzan efectivamente su derecho al sufragio, según constató la Agencia Noticias Argentinas.

"La distancia geográfica, unida a la falta de transporte accesible, puede convertir un derecho formalmente reconocido en una prerrogativa materialmente inviable", señaló en su resolución, según Xinhua.

La normativa también obliga al Gobierno federal a proporcionar apoyo financiero y logístico a los municipios que lo requieran para organizar los desplazamientos, incluyendo combustible, vehículos y embarcaciones.

Asimismo, se establece la coordinación con la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), la Secretaría de Salud Indígena, las Fuerzas Armadas y la Policía Federal.

Intérpretes y señalización en lenguas indígenas

En los centros electorales donde sea necesario, deben habilitarse intérpretes, facilitadores culturales y señalización en lenguas indígenas para facilitar la comprensión de las instrucciones electorales y garantizar la participación de los votantes, señala la resolución.

Según el MPF, las dificultades registradas durante la primera vuelta afectaron a comunidades en varios estados, incluidos Amapá, Amazonas, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará y Pernambuco.

Brasil cuenta con 287.157 electores indígenas habilitados para votar en las elecciones de 2026, un aumento del 84 % en comparación con los comicios municipales de 2024, según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) citados por el Ministerio Público Federal.