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Jérémy Doku renueva con el Manchester City por cinco años y destaca el enfoque de Enzo Maresca

El belga Jérémy Doku firma un contrato de cinco años con el Manchester City, reafirmando su compromiso y elogiando el estilo de juego del nuevo entrenador Enzo Maresca.

13/08/2026 | 14:41Redacción Cadena 3

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Doku firma nuevo contrato de 5 años con Man City y elogia el estilo de Maresca

FOTO: Doku firma nuevo contrato de 5 años con Man City y elogia el estilo de Maresca

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MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Jérémy Doku ha firmado un nuevo contrato de cinco años con el Manchester City el jueves, consolidándose como uno de los extremos más destacados y emocionantes de la Premier League.

El internacional belga estará vinculado al City hasta 2031, tras su llegada desde el Rennes francés en 2023.

Doku expresó su satisfacción por sentirse integrado en el City y manifestó su entusiasmo por jugar bajo la dirección del recientemente contratado Enzo Maresca, cuyo planteamiento táctico se enfoca en el aprovechamiento de los extremos.

"Su estilo de fútbol es el tipo que nos encanta, así que eso entusiasma a los jugadores", declaró Doku.

Lectura rápida

¿Quién firmó un nuevo contrato?
Jérémy Doku firmó un nuevo contrato con el Manchester City.

¿Cuánto tiempo dura el nuevo contrato?
El contrato es por cinco años, hasta 2031.

¿De dónde llegó Doku?
Doku llegó al Manchester City procedente del Rennes en 2023.

¿Qué opinó Doku sobre el nuevo entrenador?
Doku elogió el estilo de juego de Enzo Maresca, que se centra en los extremos.

¿Qué liga juega Doku?
Doku juega en la Premier League.

[Fuente: AP]

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