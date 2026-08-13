El Centro Kennedy cerrará por dos años para renovaciones, manteniendo parte de su programación

WASHINGTON — El Centro Kennedy procederá con un cierre de dos años de su extenso recinto de artes escénicas, lo que permitirá llevar a cabo significativos trabajos de renovación. Esta decisión, adoptada el jueves por una junta mayormente compuesta por aliados del expresidente Donald Trump, representa un compromiso con el plan inicial de la institución, el cual contempla cambios considerados necesarios por motivos de seguridad. Sin embargo, críticos del proyecto han expresado su inquietud sobre la posibilidad de que Trump impulse renovaciones más radicales como parte de su objetivo de remodelar Washington durante un posible segundo mandato.

Las fuentes que informaron sobre esta decisión no estaban autorizadas para hablar públicamente antes de un anuncio oficial, y se expresaron bajo condición de anonimato. A pesar del cierre, se espera que parte de la programación al aire libre del centro continúe durante el periodo de renovaciones.

Un juez federal de distrito, Christopher Cooper, había bloqueado previamente en mayo un cierre que estaba programado para comenzar el 5 de julio. En ese momento, no estaba claro si la reciente decisión de la junta generaría nuevas impugnaciones legales. El juez había señalado que la votación de la junta del 16 de marzo, que respaldó el cierre, parecía "mal informada y aparentemente predeterminada".

Con la decisión de avanzar, los miembros de la junta se enfrentarán a la presión de demostrar que han considerado exhaustivamente sus opciones y el impacto que este cierre tendrá en la comunidad y en la programación del Centro Kennedy.