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Israel implementa un cierre en Cisjordania durante la festividad de Sucot

La medida, que regirá hasta el próximo sábado, limita el acceso de trabajadores palestinos a asentamientos israelíes, en medio de un contexto de violencia reciente.

27/09/2026 | 08:40Redacción Cadena 3

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Israel implementa un cierre en Cisjordania durante la festividad de Sucot

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Buenos Aires, 27 septiembre (NA) -- El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha decidido implementar un cierre general en la Cisjordania ocupada desde este domingo y que se extenderá hasta la culminación de la festividad judía de Sucot, prevista para el sábado por la noche.

Durante este periodo, los trabajadores palestinos no podrán acceder a los asentamientos israelíes en la región, según lo indicado por el Ministerio de Defensa.

Las autoridades israelíes comunicaron que esta medida fue tomada tras una recomendación del área de Inteligencia del Ejército, en un contexto marcado por diversos episodios de violencia ocurridos en las últimas semanas.

Entre estos incidentes se destaca el asesinato de un colono israelí, quien fue atacado a tiros por un palestino, según reportes de DW y la Agencia Noticias Argentinas.

En un hecho relacionado, un palestino perdió la vida este domingo en el sur de la Franja de Gaza tras un ataque israelí en la zona de Mawasi, cerca de Jan Yunis, conforme a lo informado por fuentes médicas locales. Este ataque se suma a la muerte de otras dos personas en episodios ocurridos el sábado en Nuseirat y Mawasi.

El Ministerio de Salud de Gaza reportó que desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, han fallecido más de 74.000 palestinos. Según el último informe de esta institución, la cifra total asciende a 74.016 muertos, incluyendo 1.145 desde que comenzó el alto el fuego.

Mientras tanto, continúan las negociaciones en torno a distintos puntos del acuerdo, tales como el desarme de Hamás, la formación de un nuevo gobierno palestino y el inicio de la reconstrucción.

Lectura rápida

¿Qué medida adoptó Israel?
Israel impuso un cierre en Cisjordania durante la festividad de Sucot, limitando el acceso de trabajadores palestinos a asentamientos.

¿Quién ordenó el cierre?
El cierre fue ordenado por el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz.

¿Cuándo comenzará y finalizará el cierre?
El cierre comenzará este domingo y finalizará el sábado por la noche, al concluir la festividad de Sucot.

¿Qué episodios de violencia motivaron la medida?
La decisión se tomó tras una serie de episodios violentos, incluyendo el asesinato de un colono israelí por un palestino.

¿Cuál es el impacto en Gaza?
Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás, más de 74.000 palestinos han muerto, según el Ministerio de Salud de Gaza.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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