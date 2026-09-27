FOTO: Israel implementa un cierre en Cisjordania durante la festividad de Sucot

Buenos Aires, 27 septiembre (NA) -- El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha decidido implementar un cierre general en la Cisjordania ocupada desde este domingo y que se extenderá hasta la culminación de la festividad judía de Sucot, prevista para el sábado por la noche.

Durante este periodo, los trabajadores palestinos no podrán acceder a los asentamientos israelíes en la región, según lo indicado por el Ministerio de Defensa.

Las autoridades israelíes comunicaron que esta medida fue tomada tras una recomendación del área de Inteligencia del Ejército, en un contexto marcado por diversos episodios de violencia ocurridos en las últimas semanas.

Entre estos incidentes se destaca el asesinato de un colono israelí, quien fue atacado a tiros por un palestino, según reportes de DW y la Agencia Noticias Argentinas.

En un hecho relacionado, un palestino perdió la vida este domingo en el sur de la Franja de Gaza tras un ataque israelí en la zona de Mawasi, cerca de Jan Yunis, conforme a lo informado por fuentes médicas locales. Este ataque se suma a la muerte de otras dos personas en episodios ocurridos el sábado en Nuseirat y Mawasi.

El Ministerio de Salud de Gaza reportó que desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, han fallecido más de 74.000 palestinos. Según el último informe de esta institución, la cifra total asciende a 74.016 muertos, incluyendo 1.145 desde que comenzó el alto el fuego.

Mientras tanto, continúan las negociaciones en torno a distintos puntos del acuerdo, tales como el desarme de Hamás, la formación de un nuevo gobierno palestino y el inicio de la reconstrucción.