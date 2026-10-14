Irán convoca al embajador británico tras acusaciones sobre base aérea en Fairford

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ha citado al embajador británico en Teherán, Hugo Shorter, tras las acusaciones de su gobierno sobre una supuesta participación iraní en un complot contra una base aérea británica. Esta medida se tomó en respuesta a lo que el gobierno iraní considera una acusación "sin fundamento".

Según un comunicado oficial del ministerio, Alireza Yousefi, director general para Europa Occidental, fue quien convocó al enviado británico. Esta acción se produjo un día después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmara que era "muy probable" que Irán estuviera involucrado en un incidente ocurrido en la Base de la Real Fuerza Aérea en Fairford el mes pasado.

Durante la reunión, Yousefi expresó la enérgica protesta de Irán por el enfoque "irresponsable y destructivo" del Reino Unido hacia su país y rechazó categóricamente las acusaciones lanzadas por el gobierno británico. En sus declaraciones, Yousefi destacó que "a través de recurrir a la proyección y a lanzar acusaciones infundadas", los funcionarios británicos intentan eludir la rendición de cuentas por su participación en la "agresión" militar estadounidense-israelí contra Irán, así como por haber acogido durante mucho tiempo a grupos e individuos "terroristas" antiiraníes.

Asimismo, Yousefi demandó al gobierno británico que presente, lo antes posible, los documentos y la evidencia que respalden sus acusaciones contra Irán. De no hacerlo, Teherán reconsiderará seriamente sus relaciones con Londres, y el gobierno británico será considerado responsable de las consecuencias.

Shorter se comprometió a transmitir la protesta de Irán a las autoridades británicas, según la información proporcionada por la agencia Xinhua. El 27 de septiembre, la Policía británica había detenido a cinco individuos, todos en sus 20 años, bajo sospecha de "delitos relacionados con explosivos y terrorismo" cerca de la Base de la Real Fuerza Aérea de Fairford, después de recibir informes sobre tres camionetas que se dirigían hacia la instalación utilizada por Estados Unidos para lanzar ataques contra Irán.

Los detenidos fueron liberados bajo fianza al día siguiente, tras la revisión de los materiales encontrados en las camionetas y en los domicilios relacionados con ellos en Londres.